Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" demişti.
OHAL 21 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilk OHAL kararı 21 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti. 90 günlük ilk OHAL kararı 19 Ekim'de sona ermişti. Hükümet 19 Ekim günü saat gece yarısı 01.00'den itibaren 90 gün süreyle OHAL'in uzatılmasına karar vermişti. İkinci OHAL kararı 19 Ocak 2017 günü sona erecek. Yeni OHAL kararının Meclis'te onaylanmasıyla OHAL 90 gün daha devam edecek.
03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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OHAL'in 3 ay daha uzatılması Meclis'te görüşülecek
Başbakan Binali Yıldırım, grup toplantısında, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" demişti.
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