Ahmet Hakan Kanal D haberi sunacak!

Hürriyet yazarı ve CNN Türk programcısı Ahmet Hakan’ın Kanal D haberi sunacağı gündeme geldi.
Medyaradar’ın haberine göre; Mehmet Ali Birand sonrası reytinglerde aradığını bir türlü bulamayan Kanal D yönetimi, 2017 için Ahmet Hakan ile anlaştı.
Ahmet Hakan, daha önce Kanal 7'de haber sunmuştu.
Ahmet Hakan'ın Kanal D Haberi sunacağının gündeme gelmesinin ardından Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal sosyal medya hesabından, Ahmet Hakan için "Hayırlı olsun. Umarım Haberdeki rekabet bugünün TR'inde gazetecilik mesleğinin onuru açısından katkı sağlar. Başarılar" yorumunu paylaştı.
İşte o mesaj: