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Almanya AB'de iltica rekoru kırdı

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2016’ın ilk üç çeyreğinde Almanya, geriye kalan 27 AB ülkesinden çok daha fazla sayıda iltica başvurusu aldı.
Almanya AB'de iltica rekoru kırdı
Almanya AB'de iltica rekoru kırdı Almanya AB'de iltica rekoru kırdı Almanya AB'de iltica rekoru kırdı

Almanya'ya 2016'nın ilk üç çeyreğinde, geriye kalan 27 AB üyesi ülkenin toplamından çok daha fazla sayıda iltica başvurusu geldi ve bu başvurular sonuca bağlandı.

Avrupa İstatistik Bürosu (Eurostat) tarafından açıklanan verilere göre, AB genelinde 756 bin iltica başvurusu karara bağlandı. Bunun 420 bini Almanya'daydı.

Öte yandan ilk üç çeyrekte AB genelinde 988 bin iltica başvurusu geldi. Bunun üçte ikisi ise yine Almanya'daydı. Almanya İçişleri Bakanlığı'na göre bu rakam 658 binken, Eurostat 612 bin olarak açıkladı.

İkinci sırada 68 bin karar ve 85 bin başvuruyla İtalya yer aldı. Onu 62 bin karar 63 bin başvuruyla Fransa izledi. Yunanistan ise ilk üç çeyrekte 30 bin iltica başvurusu aldı, bunun 7 bin 600'ü karara bağlandı.

"ALMANYA MÜLTECİ KRİZİNİN ÜSTESİNDEN GELMELİ"

Alman Die Welt gazetesine konuşan Federal Meclis Başkan Yardımcısı Johannes Singhammer, "Sık sık dile getirilen 'Avrupa'nın mültecileri kabul etme sorumluluğunu güney ülkelerine yıktığı” söylemi bu verilere bakınca geçerliliğini yitiriyor” dedi.

Singhammer, aynı zamanda verilerin Almanya'nın mülteci krizinin üstesinden gelmediğini gösterdiğini söyledi.

Öte yandan, 2016 yılına ait iltica başvuru sahiplerinin tamamı geçen yıl Almanya'ya girmedi. Çoğu 2015'te geldi ancak resmi başvuruyu geçen yıl yaptı. Alman hükümeti 2016'nın ilk 9 ayında 272 bin sığınmacının ülkeye giriş yaptığını açıkladı.

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