03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Memurun zamlı maaşları belli oldu

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Zammın ardından en yüksek memur maaşı 9 bin 787 lira olurken, en düşük maaş ise 2 bin 601 liraya yükseldi..
Memurun zamlı maaşları belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu Memurun zamlı maaşları belli oldu Memurun zamlı maaşları belli oldu

Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geçen yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon farkı çıkmadı, memur maaş katsayısı ocak ayı itibarıyla 0,096058'e, taban aylık katsayısı 1,503595'e, yan ödeme katsayısı da 0,030462'ye çıkarıldı.

EN YÜKSEK MAAŞ 9 BİN 787 LİRA

Söz konusu düzenlemenin ardından aile ve çocuk yardımı almak kaydıyla müsteşar maaşı, 9 bin 498 liradan 9 bin 787 liraya, genel müdür maaşı ise 8 bin 335 liradan 8 bin 589 liraya çıktı. Böylece müsteşar ve genel müdür maaşında yüzde 3,04 artış meydana geldi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN 601 LİRA

12'nci derecenin 1'inci kademesinden maaş alan hizmetlinin temmuzda 2 bin 517 lira olan maaşı 2 bin 601 liraya, 13'üncü derecenin 3'üncü kademesindeki devlet memurunun 2 bin 678 lira olan maaşı 2 bin 767 liraya yükseldi. Buna göre, her iki çalışan kesimindeki maaş artışı yüzde 3,3 oldu.

POLİS MAAŞI 3 BİN 942 LİRA OLDU

7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin temmuzda 3 bin 7 lira olan maaşı 99 lira yükselerek 3 bin 106 liraya, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polis memurunun 3 bin 818 lira olan maaşı da 124 lira artışla 3 bin 942 liraya çıktı. Böylece 7'nci derecenin 1'inci kademesindeki öğretmenin maaşı yaklaşık yüzde 3,3, 8'inci derecenin 1'inci kademesindeki polisin maaşı ise yüzde 3,2 arttı.

Bu arada Kamu İktisadi Teşebbüsünde (KİT) sözleşmeli personel ücret tavanı da 5 bin 257,87 liraya yükseldi.

ZAMLI MAAŞLAR 15 OCAK'TA ALINACAK

Devlet memurları ve sözleşmeliler, zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alacak.

Memurun zamlı maaşları belli oldu

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