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Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum!

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Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere seslendi.
Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum! Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum! Kılıçdaroğlu'ndan skandal yorum!

Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde kendisinden milli bir duruş sergilemesi beklenen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Türkiye'yi DAEŞ'e militan devşirmekle suçladı. Kılıçdaroğlu AK Parti'nin yaşam tarzı üzerinden siyaset yaptığını iddia etti. Reina saldırısını da yaşam tarzına müdahale gibi gördüğünü söyleyip AK Parti'yi saldırıdan sorumlu tuttu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önemli başlıkları;

- En büyük endişem 2017 yılının 2016'yı aratması oluyor.

- Böyle bir tabloyu Türkiye uzun süre kaldıramaz. Ülkeyi kimler bu hale getirdi? Kimler sorumlu? Manav mı, simitçi mi?

- Başbakan buna benzer terör eylemleri olacak diyor, önleyeceğiz demiyor. Herkes kaygı içinde öldürülme korkusu Türkiye'nin üstüne sinmiş durumda.

- CHP'ye hiç oy vermemiş milyonlara sesleniyorum. Bu acıdan bıkmadınız mı?, Gözyaşı döken anneye üzülmediniz mi? Bu memleketi nasıl bu hale getirdiler diye sormadınız mı? Terörü mü bitirmek istiyorsunuz. bizim kapımız sonuna kadar açık. Bitirelim terörü. Şunu herkes iyi bilsin. Türkiye yönetilmiyor. Başbakan var, bakan var, cumhurbaşkanı var ama Türkiye yönetilmiyor. Devlette liyakat sistemini bozdular, çöken devlet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Terör teslim olan bir iktidarla karşı karşıyayız.

- Dünyanın dört bir tarafından militanlar Suriye ve Irak'a Türkiye üzerinden geçtiler. Türkiye'de 70 ilden IŞİD'e militan devşiriliyorsa nasıl mücadele edeceksiniz? Kaç kez söyledik başka devletlerin iç işlerine karışmayın diye. Hukuku üstün tutuan değil, terör örgütleriyle iş tutan devlet imajı yaratıldı.

-Üst akıl yapıyor diyorlar. Üst akıl yapıyorsa sen hükümetsiniz tuzağı boz, eğer yapamıyorsan istifa edeceksin, yönetemiyorum diyeceksin.

YAŞAM TARZI ÜZERİNDEN SİYASET İDDİASI

- Hep söyledik inanç ve etnik kimlik, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmayın dedik. Bu üç unsur terör örgütlerini besleyen unsurlardır.

- Terörist Reina'ya giriyor. 39 kişinin hayatına kastediyor. İleride 20 metre ötede polis karakolu var. Terörist eline kolunu sallaya sallaya kaçıyor. Soruyorum nasıl oluyor bu. Ben bunu söyledim diye özellikle sosyal medyadan ak troller saldırıyor. Saldırın saldırmazsanız adam değilsiniz.

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