03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Beşiktaş'ta bomba paniği! Yollar kapatıldı

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Beşiktaş'ta bomba paniği! Yollar kapatıldı
Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor.
Beşiktaş'ta bomba paniği! Yollar kapatıldı Beşiktaş'ta bomba paniği! Yollar kapatıldı Beşiktaş'ta bomba paniği! Yollar kapatıldı

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