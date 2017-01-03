İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.
Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler bekleniyor. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı.
İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili poli araştırma yaptı.
Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.
03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
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Beşiktaş'ta bomba paniği!
İstanbul Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi.
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