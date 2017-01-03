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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Zencani' suçlaması

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İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada idama mahkum edilen iş adamı Babek Zencani'nin ifadesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin seçim kampanyasına mali yardım yaptığını öne sürdü.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Zencani' suçlaması
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Zencani' suçlaması İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Zencani' suçlaması İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'Zencani' suçlaması

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, Laricani başkent Tahran'da yüksek yargı yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmede, Ruhani'nin Zencani konusunda yargı kurumlarını eleştirmesine tepki gösterdi.

Zencani dosyasında "perde arkasındakilerin" ortaya çıkarılmamasını eleştiren Ruhani'nin sözlerine işaret eden Laricani, "Hükümetin işini yargının yapma yetkisi yok. Yurt dışındaki mal varlıklarının takibi hükümetin yapması gereken bir iş, neden yapmıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Yargı kurumlarının önceliğinin Zencani'nin ülkeden kaçmasını engellemek olduğunu belirten Laricani, Petrol Bakanlığını da soruşturmanın ilk aşamasında yeterli belge vermemekle suçladı.

Laricani, Zencani'nin ifadesinde Cumhurbaşkanı Ruhani'nin seçim kampanyasına mali yardım yaptığını iddia ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Babek Zencani, cumhurbaşkanının seçim kampanyasına milyarlarca tümen mali yardımda bulunduğunu söylüyor. Biz onun sözlerini doğru kabul etmiyoruz. Birçok şey iddia ediyor. Eğer bunları soruşturacak olsaydık konuyla ilgisi olan herkesi çağırırdık. Ayrıntılarda kaybolmayı istemedik. İlk yapılması gereken halkın parasını geri getirmekti. Şu anda perde arkasındakilerin peşine düşmemizi istiyorsunuz. Buna bir sözümüz yok. Bu konuyla bağlantısı olan herkesi çağırıp gerekirse olayın aydınlığa kavuşması için tutuklayacağız."

LARİCANİ: KONU YARGIYI İLGİLENDİRMİYOR

Zencani dosyasında Dışişleri Bakanlığı'ndan gerekli adımları atmasını istediklerini aktaran Laricani, konunun yargıyı ilgilendirmediğini söyledi.

Laricani, "Biz şeffaflık peşindeyiz ancak aynı zamanda paraların nerede harcandığının da peşindeyiz. Cumhurbaşkanlığının paraları nerede harcanacak onun peşindeyiz." ifadesini kullanarak, Ruhani'yi hedef aldı. Ruhani'nin yargı kurumlarını istihbarat bakanlığıyla iş birliğiyle yapmamakla suçlamasına da tepki gösteren Sadık Laricani, bunun doğru olmadığını savundu. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, geçen hafta yaptığı bir konuşmada milyar dolarlık yolsuzluk suçundan idama mahkum edilen ve cezası yüksek mahkeme tarafından da onanan iş adamı Babek Zencani'nin yargı süreciyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Zencani hakkında yargının verdiği karara saygı duyduğunu söyleyen Ruhani, "Fakat halkın soruları hala yanıtlanmış değil. Halk, paraların nerede olduğunu ve dosyada kimlerin rolü olduğunu soruyor." diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, "Bu kişi tutuklandıktan sonra doğrudan yargıya sevk edilmeden olayın aydınlığa kavuşması için İstihbarat Teşkilatına verilmesini istedim, ancak buna karşı çıkıldı." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da 30 Aralık 2013'te tutuklanan Babek Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmakla suçlandığı davada Mart 2016'da idama mahkum edilmiş, karar yüksek mahkeme tarafından da geçen ay onanmıştı.

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