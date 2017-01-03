03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:34Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 11°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -11°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -10°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • -2°C Balıkesir
  • BIST: 77.381 -0.48
  • Altın: 132,434 0.92
  • Dolar: 3,5904 1.37
  • Euro: 3,7278 0.51

Dolar az önce yeni bir rekor kırdı!

»
Dolar az önce yeni bir rekor kırdı!
Doların küresel değer kazancı ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ile dolar/TL 3,60'a çıkarak rekor kırdı.
Dolar az önce yeni bir rekor kırdı! Dolar az önce yeni bir rekor kırdı! Dolar az önce yeni bir rekor kırdı!

 

Dolardaki küresel değer kazancı ve enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından dolar/TL 3,60'a çıkarak rekorunu tazeledi.

Enflasyonun aralıkta beklentilerin üzerinde çıkmasının ardından veri öncesinde 3,54 civarında seyreden dolar kademeli olarak 3,60'a çıkarak tarihi zirveyi gördü.

Euro 3,73 civarında seyrediyor.

Analistler teknik açıdan 3,5250 seviyesinin destek, 3,5700 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyordu. 3,57'nin kırılmasıyla rekor seviye görüldü.

DOLAR DÜNYADA GÜÇLENİYOR

Küresel piyasalarda doların altı büyük para birimi karşısındaki hareketini takip eden dolar endeksi yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı. ABD'de faizlerin artacağı beklentileri endeksin yükselişine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Dolardaın global değer kazancı gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi dolar/TL'yi de yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dolar az önce yeni bir rekor kırdı!Dolar az önce yeni bir rekor kırdı!Doların küresel değer kazancı ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisi ile dolar/TL 3,60'a çıkarak rekor kırdı.
Elektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermediElektrik saldırılarına siber savunma timi geçit vermediTürkiye’yi karartmak için dağıtım şirketlerinin sistemlerine sızmaya çalışan terörist hacker grubuna ulusal siber güvenlik birimleri vize vermedi.
Memurun zamlı maaşları belli olduMemurun zamlı maaşları belli olduZammın ardından en yüksek memur maaşı 9 bin 787 lira olurken, en düşük maaş ise 2 bin 601 liraya yükseldi..
Emekli zam oranı belli olduEmekli zam oranı belli oldu2016 yılı son altı ayına göre hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı 4,65 oldu.
2016 yılı enflasyon rakamları açıkladı2016 yılı enflasyon rakamları açıkladıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı.
MİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldıMİTçalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldıResmi Gazete'de yayımlanan BES tebliğine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) çalışanları zorunlu BES kapsamının dışında bırakıldı.
  • Erdoğan çağrı yapmıştı! Rekor geldi03 Ocak 2017 Salı 09:11
  • Sigara cezasına zam geldi!03 Ocak 2017 Salı 09:07
  • Otogaza zam geldi02 Ocak 2017 Pazartesi 22:17
  • Bitcoin bin dolar sınırını aştı02 Ocak 2017 Pazartesi 12:35
  • Patates üreticilerinin yüzü gülüyor02 Ocak 2017 Pazartesi 12:33
  • Eskihisar-Topçular Araba vapuru ücretlerine indirim geldi02 Ocak 2017 Pazartesi 12:30
  • SGK'nin büyük zammına büyük tepki02 Ocak 2017 Pazartesi 12:00
  • Zam bu sefer de otogazı vurdu!02 Ocak 2017 Pazartesi 11:26
  • Dolar yeni yıla hızlı girdi02 Ocak 2017 Pazartesi 09:13
  • Asgari ücretle tüm hesaplar değişti!02 Ocak 2017 Pazartesi 08:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri