İsrail Başbakanı’ndan “hoşt” dedirten Reina yorumu

Filistin’de onyıllardır terör estiren siyonist katiller, ne idüğü belirsiz IŞİD’in üstlendiği İstanbul’daki terör olayını yorumlarken İslam ile terörizmi birarada kullandı.

Filistin’de onyıllardır masum Filistinlilerin kanını akıtan Siyonist İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, ne idüğü belirsiz IŞİD’in üstlendiği İstanbul’daki terör olayını yorumlarken İslam ile terörizmi birarada kullandı.

İstanbul’daki Yahudilerin yayın organı Şalom’un “Netanyahu Ortaköy saldırısını kınadı, radikalizmi işaret etti” başlığıyla geçtiği habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, “İstanbul’da meydana gelen gece kulübü saldırısını İslami radikal terörizmin yeni bir örneği” olarak niteledi.

Şalom’un haberi şöyle:

“İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni yılın ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul’da meydana gelen gece kulübü saldırısını İslami radikal terörizmin yeni bir örneği olarak niteledi.

Radikal İslami terörizmin dünya için bugün en büyük tehdit olduğunu belirten Netanyahu, terörle mücadelenin uluslararası işbirliği ortamında yapılması gerektiğini ifade etti.

Terörün maalesef tüm hızı ile dünyada devam ettiğini belirten Netanyahu, eylemi kınadı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Katolik aleminin lideri Papa Francis de 2017’nin ilk Pazar ayininde Vatikan’da toplanan kalabalığa yaptığı balkon konuşmasında İstanbul’daki terör olayını kınadı.

Papa, St. Peter Meydanında toplanan yaklaşık 50 bin kişilik kalabalığa, normal konuşma metninin dışına çıkarak şöyle seslendi: “Maalesef terör, birbirimize iyi seneler dilediğimiz, geleceğe umutla baktığımız saatlerde bile bizi bulmuştur. Türkiye’de yaşanan terör olayının tüm kurbanları için Tanrı’ya dua ediyorum.”