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MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

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MOSSAD'dan kadın casus kampanyası
MOSSAD, İsrail gazetelerine ve sosyal medya sitelerine verdiği ilanda İsrailli kadınları saflarına katma kampanyası başlattı.
MOSSAD'dan kadın casus kampanyası MOSSAD'dan kadın casus kampanyası MOSSAD'dan kadın casus kampanyası

 

İsrail gazetelerinde İbranice yayımlanan ilanda MOSSAD, "Güçlü bir kadın arıyoruz, bizim için ne yaptığı önemli değil. Önemli olan senin kim olduğun. MOSSAD özel karakter sahibi güçlü istihbarat görevlisi arıyor." ifadeleriyle kampanyayı duyurdu.

"BİZİMLE YENİ BİR TECRÜBE KAZANACAKSIN"

Sosyal medyada da yayılan ilanda genç kadınlara hitaben, "Eğer güç ve karakter sahibiysen, bizimle yeni bir tecrübe kazanacaksın." deniyor.

"BELİRSİZLİK İÇEREN KOŞULLARDA ÇALIŞMA"

MOSSAD saflarına katılmak isteyen genç kadınların, "Zorlu görevlerde yüksek performans, her göreve tam istidat ve belirsizlik içeren koşullarda çalışma." şartlarını göz önünde bulundurmaları isteniyor.

"YURTDIŞI ACİL GÖREVLER HİZMETİN PARÇASI"

Yurtdışı acil görevlerin hizmet şartlarının bir parçası olduğu belirtilen ilanı İsrail Başbakanlık Sözcüsü Ofir Gendelman da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

Gendelman, İsrailli kadınlara hitaben yaptığı paylaşımda, "MOSSAD'a katılmak ister misin? MOSSAD, normal olmayan şartlarda çalışabilecek, güçlü karakterli ve yüksek performans sahibi kadın casus yetiştirme kampanyası başlattı." ifadelerini kullandı.

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Doğrudan İsrail Başbakanlığına bağlı olan İsrail İstihbarat Servisi'nin başkanlığını Yossi Kohen yapıyor.

MOSSAD'ın İbranice'nin yanı sıra İngilizce, Farsça, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yayın yapan internet siteleri var.

Yaptığı eylemlerde kadınlardan yararlandığı bilinen MOSSAD 1949'da kuruldu.

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