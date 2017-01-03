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Canlı yayında "Reina gibi tarayacağım" dedi...

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Gaziantep'te 5 yıldızlı bir otelin altında bulunan kafede olduğu belirlenen İlker G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Canlı yayında "Reina gibi tarayacağım" dedi...
Canlı yayında Canlı yayında Canlı yayında

Gaziantep'te bir kafede periscop üzerinden yayın yaparak, "Reina gibi Gaziantep'te de bir mekanı tarayacağım" diyen İlker G., Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ekipleri tarafından yarım saat içinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada kafede bulunanlar İlker G.'ye saldırdı.

"REİNA GİBİ TARAYACAĞIM"

Periscop üzerinden kaleşnikoflu fotoğrafını yayınlayan ve canlı yayın yapan İlker G., "Reina gibi Gaziantep'te bir mekanı tarayacağım" paylaşımında bulundu. Bunun üzerine Gaziantep Emniyet Müdürlüğü istihbarat polisleri harekete geçerek, yarım saat içinde canlı yayın yapan İlker G.'nin yerini tespit edildi. İbrahimli'de 5 yıldızlı bir otelin altında bulunan kafede olduğu belirlenen İlker G., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Gözaltının sebebini öğrenen kafede bulunan vatandaşlar, İlker G.'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Vatandaşlar tarafından darp edilen İlker G. polis tarafından güçlükle kafeden çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Habertürk

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