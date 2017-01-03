Reina Katliamcısı Yahya Maşrapov yakalandı

Türkiye’nin bir numaralı gündemi olan Reina’da yaşanan katliamı yapan ismin yakalandığı haberleri gelmeye başladı. Türk basınında yer alan ve Yahya Maşrapov olduğu ileri sürülen pasaportun sahibi konuştu.

Haber 3 Hilal’in yayınladığı habere göre, Uygur kökenli Kırgızistan vatandaşı Yahya Maşrapov, bu sabah (3 Ocak) 07.00 uçağıyla İstanbul’dan Kırgızistan’ın Manas Havalimanı’na indi, oradan saat 09.00’da Bişkek Manas Havalimanı’ndan Oç Havalimanı’na uçtu ve oradan da doğum yeri olan Karasu’ya geçti.



Kırgızistan, Türk basınında çıkan haberler üzerine bahsi geçen terörist Yahya Maşrapov’u evinde kıskıvrak yakaladı. Yapılan sorgusunda Maşrapov, Reina’daki katliamla hiçbir alakası olmadığını söyledi.

Haber 3 Hilal muhabirinin Kırgızistan güvenlik güçlerinden elde ettiği bilgilere göre Yahya Maşrapov'un ifadesi şu şekilde:



“Ben 1 Ocak’ta Bişkek’ten İstanbul’a uçtum, işlerimi hallettim ve bugün sabah geri dönerken İstanbul’da uçakta beni Türk güvenlik güçleri beni yakaladılar, bir saat sorguladılar. Teröristin fotoğrafı bana biraz benziyor; ama ben o değilim. Benim pasaportumun kopyasının Türk basınına nasıl yayıldığını bilmiyorum. Terör eyleminin olduğu 31 Aralık’ta ben Kırgızistan’daydım. 2011 yılından beri sürekli olarak Kırgızistan – İstanbul arasında ticari gerekçelerle uçuyorum. En son 28 Aralık’ta yine İstanbul’a uçmuş, 30 Aralık’ta geri dönmüştüm. Bugün de yine 1 Ocak’ta İstanbul’dan geri dönerken bu kez de Kırgız polisi beni sorguladı. Terör saldırılarıyla bir ilgim yok .”

Bu haberi MHP Genel Başkanı adaylarından Sinan Oğan da sosyal medya hesabından paylaştı.