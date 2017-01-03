03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:34Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 76.867 -1.14
  • Altın: 132,612 1.06
  • Dolar: 3,5889 1.33
  • Euro: 3,7289 0.54

Galatasaray iki transferi bitiriyor!

»
Galatasaray iki transferi bitiriyor!
Hücum hattına PAOK'tan Garry Rodrigues'i, savunmaya da Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncu için de bonservis pazarlığını son aşamaya getirdi.
Galatasaray iki transferi bitiriyor! Galatasaray iki transferi bitiriyor! Galatasaray iki transferi bitiriyor!

Ara transfere hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, gündemdeki iki oyuncunun işini bitirmeye çok yaklaştı. Sezon başında Nantes'tan kiralanan ancak sakatlığı nedeniyle tek bir dakika oynamadan sözleşmesi fesh edilen Kolbeinn Sigthorsson'un yerine hücum hattına takviye yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, PAOK'tan Garry Rodrigues'i takibe almıştı. 26 yaşındaki Hollandalı futbolcu için Yunan kulübü 4 milyon Euro talep ederken, Galatasaray Yönetimi 2.5 milyon Euro önermişti. PAOK'un 3.5 milyon Euro'ya kadar düştüğü ve tarafların bonservis pazarlığının devam ettiği öğrenildi.

Oyuncu dünden razı

Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı kanat oyuncusunun transferini bu hafta içinde bitirmesi bekleniyor. PAOK’ta 550 bin Euro'ya oynayan Rodrigues, kulüplerin anlaşması halinde Cim Bom'a gelmeye dünden razı gibi görünüyor. Bu arada Yunanistan Ligi'nde bugün Levadiakos deplasmanına çıkacak olan PAOK'ta ilginç bir gelişme yaşandı.

Ve kadro dışı kaldı

Önceki gün, "Hastayım" diyerek antrenmana çıkmayan Rodrigues, teknik heyet tarafından kadro dışı bırakıldı. Levadiakos maçına götürülmeyen Hollandalı futbolcunun, Galatasaray'a gitmesine kolaylık gösterilmesi için böyle bir yöntem denediği iddia ediliyor. Kulüp taraftarları ise oyuncuya sosyal medyadan tepki gösteriyor.

Galatasaray iki transferi bitiriyor!

Özbek bizzat devrede

Bu arada Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Ahmet Çalık için de girişimler devam ediyor. Tıpkı Rodrigues'te olduğu gibi, bu transferde de önce oyuncuyla anlaşan Sarı-Kırmızılılar, şimdi Başkent kulübüyle bonservis pazarlığı yapıyor. Başkan İlhan Cavcav kapıyı 4 milyon Euro'dan açarken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in bizzat araya girerek rakamı 2 milyon Euro civarına çekmeye çalıştığı öğrenildi. Bu transferin de bir aksilik olmazsa bu hafta içinde çözülmesi ve hem Garry Rodrigues'in hem de Ahmet Çalık'ın Antalya kampına katılması bekleniyor.

 Fanatik

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ryan Babel o hareketi açıkladıRyan Babel o hareketi açıkladıDeportivo ile sözlşemesi bittikten sonra Beşiktaş'ı tercih eden ve Siyah-Beyazlılarla 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Babel Antalya kampında basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.
Demba Ba geri dönüyorDemba Ba geri dönüyorÇin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'nın Senegalli golcüsü Demba Ba, sakatlığının geçtiğini belirterek, mart ayında sahalara döneceğini söyledi.
Galatasaray iki transferi bitiriyor!Galatasaray iki transferi bitiriyor!Hücum hattına PAOK'tan Garry Rodrigues'i, savunmaya da Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncu için de bonservis pazarlığını son aşamaya getirdi.
Galatasaray'da Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı!Galatasaray'da Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı!Galatasaray, Hamit Altıntop ile yollarını resmen ayırdı.
Fenerbahçe'nin transfer planı belirlendi!Fenerbahçe'nin transfer planı belirlendi!Kötü başlasa da ilk 3 haftanın ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle farkı 5 puana kadar indiren F.Bahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Ara transfer dönemi yarın başlıyorAra transfer dönemi yarın başlıyorFutbolda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlıyor.
  • Galatasaray'a Brezilyalı stoper!03 Ocak 2017 Salı 08:53
  • Eski Beşiktaşlı Hilbert kadro dışında kaldı03 Ocak 2017 Salı 08:38
  • Konyaspor transferi açıkladı03 Ocak 2017 Salı 08:37
  • Fenerbahçe Efes'i ezdi geçti!02 Ocak 2017 Pazartesi 21:57
  • F.Bahçe ve Trabzon anlaştı!02 Ocak 2017 Pazartesi 18:06
  • Arjen Robben'den Real Madrid itirafı02 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Trabzonspor Ndiaye'yi istiyor02 Ocak 2017 Pazartesi 16:15
  • AA oylamasında sporda en iyi fotoğraf belli oldu02 Ocak 2017 Pazartesi 15:45
  • Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı .02 Ocak 2017 Pazartesi 15:15
  • Mustafa Denizli suskunluğunu bozdu!02 Ocak 2017 Pazartesi 14:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri