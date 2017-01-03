03 Ocak 2017 Salı4 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:34Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 11°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -9°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 76.867 -1.14
  • Altın: 132,612 1.06
  • Dolar: 3,5889 1.33
  • Euro: 3,7289 0.54

Ryan Babel o hareketi açıkladı

»
Ryan Babel o hareketi açıkladı
Deportivo ile sözlşemesi bittikten sonra Beşiktaş'ı tercih eden ve Siyah-Beyazlılarla 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Babel Antalya kampında basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.
Ryan Babel o hareketi açıkladı Ryan Babel o hareketi açıkladı Ryan Babel o hareketi açıkladı

Babel Türkiye'de yaşanan terör olaylarının transferini etkilemediğini belirtirken 'Türkiye'de yaşananlar kötü. Burayı tanımayanların aklında olumsuz şeyler yaratıyor. Burayı tercih ettiğim için beni eleştirenler oldu ama İstanbul çok güzel bir şehir ve umarım bu olaylar son bulur' dedi.

Başakşehir'i en güçlü rakip olarak gören Ryan Babel, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini ifade ederken sosyal medyada dolaşan 8 işaretli fotoğrafına da açıklık getirdi.

Hollandalı oyuncunun açıklamaları şu şekilde:

'BEŞİKTAŞ ÇOK DEĞERLİ BİR KULÜP'

'Çalışmalar şimdiye kadar gayet iyi gidiyor. Dün ilk günümüzdü.Takım arkadaşlarım beni çok güzel karşıladı. Her şey güzel gidiyor. Kendi ölçeğinde şampiyonluk hedefi olan bir takımlarda oynadım. Şimdi de Beşiktaş'tayım ve çok değerli bir kulüp Beşiktaş.'

'İDEAL POZİSYONUM SOL AÇIK AMA FORVETTE DE OYNAYABİLİRİM'

'Şimdiye kadar oynadığım her kulüpte beklentiler ve hedefler hep büyüktü. Baskı altında oynamaya alışkınım. Kendi adıma bu baskıya hazırlanacağım ve oyunuma odaklanmaya çalışacağım. Bu yol bizi nereye götürür hep beraber göreceğiz. Rekabet bir takım için çok faydalıdır. Takımda farklı pozisyonlarda bir çok alternatif var. İdeal pozisyon benim için sol kanat olabilir ama forvet olarak ta 10 numara oynamak ta benim için iyi bir seçim. Benim için forvette kimin oynadığının da farkı yok her maç farklı forvet tipleri gerektirebilir. Önemli olan takım halinde doğru işleri yapmak"

'BÜYÜK BAŞARILAR YAŞAMAK İSTİYORUM'

'Ben hedeflerle ilgili yada bulunduğum takımın yüksek ve düşük olmasıyla ilgili tanımlamalar yapmıyorum. Liverpool'dan ayrılıp Hoffenheim'a gitmek bilinçli yaptığım bir tercihti. Milli Takım'da oynamaya devam etmek için sürekli oyanaya bileceğim bir atkıma gitmem gerekiyordu. İngiltere'de kalsam bu benim için mümkün olmayabilirdi. Bugün de Beşiktaş'ın parçasıyım ve umarım bu büyük kulüpte çok büyük başarılar yaşarım.'

'EN GÜÇLÜ RAKİP BAŞAKŞEHİRSPOR OLARAK GÖRÜNÜYOR'

'Bazı maçları izledim.Sonuç alsak bile yeteri kadar iyi oynamadığımız maçlar var. Futbol sonuç odaklı bir oyun. Özellikle büyük takımsanız bu böyle. Gaziantep maçını izledim o maçta da istdeğimiz oyunu ortaya koyamasak ta umarım ikinci yarı istediğimiz oyunu ortaya koyabiliriz. Lig'i değerlendirecek olursam şu anda lider Başakşehirspor ve güçlü rakip olarak onlar görülüyor.'

' BURAYI TERCİH ETTİĞİM İÇİN BENİ ELEŞTİRENLER OLDU'

"Türkiye'yi seven bütün insanlar için üzücü bir durum. Burası çok güzel bir ülke. İstanbul'u yakından tanıyorum. Dünya'nın en güzel şehirlerinden biri. Yazık diyebilirim bu yaşananlarda. Ülke üzerinde bu olaylar çok büyük etki oluşturuyor. İstanbul ile ilgili burayı tanımayan insanlar ilginç yorumlarda bulunuyor. Buraya gelirken beni eleştirenler bile oldu. Ben bu ülkeyi ve İstanbul'u savunmaya çalıştım. Umarım bu ülke tekrar kontrolü ele alır ve bu sıkıntılı süreçten kurtulur"

'BEŞİKTAŞ'A 8 İŞARETİ YAPMADIM'

Ryan Babel Kasımpaşa'da oynarken Beşiktaş ile karşılaştıkları bir maçta Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0 yenildiği maçı hatırlatan 8 işaretini yapıp yapmadığ ıile alakalı soruya 'Böyle bir şey yok.O maçta Beşiktaşl'ın kalecisi çok ağır hareket ediyordu. Ben de kalecilerin elinde en fazla 6 saniye top tutma süresi olduğunu ve kalecinin çok süre geçirdiğinin anlatmak için elimle saydım 5-6-7-8-9 diye.Tam 8 yaptığım esnada alınıp sosyal medyaya konulan bir görüntü. Bahsedilen maçla hiç ibr alakası yok' diye cevap verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ryan Babel o hareketi açıkladıRyan Babel o hareketi açıkladıDeportivo ile sözlşemesi bittikten sonra Beşiktaş'ı tercih eden ve Siyah-Beyazlılarla 2.5 yıllık resmi sözleşme imzalayan Babel Antalya kampında basın mesnuplarının sorularını yanıtladı.
Demba Ba geri dönüyorDemba Ba geri dönüyorÇin Süper Lig ekibi Shanghai Shenhua'nın Senegalli golcüsü Demba Ba, sakatlığının geçtiğini belirterek, mart ayında sahalara döneceğini söyledi.
Galatasaray iki transferi bitiriyor!Galatasaray iki transferi bitiriyor!Hücum hattına PAOK'tan Garry Rodrigues'i, savunmaya da Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık'ı takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, iki oyuncu için de bonservis pazarlığını son aşamaya getirdi.
Galatasaray'da Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı!Galatasaray'da Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı!Galatasaray, Hamit Altıntop ile yollarını resmen ayırdı.
Fenerbahçe'nin transfer planı belirlendi!Fenerbahçe'nin transfer planı belirlendi!Kötü başlasa da ilk 3 haftanın ardından müthiş bir çıkış yakalayan ve zirveyle farkı 5 puana kadar indiren F.Bahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Ara transfer dönemi yarın başlıyorAra transfer dönemi yarın başlıyorFutbolda, 2. Transfer ve Tescil Dönemi yarın başlıyor.
  • Galatasaray'a Brezilyalı stoper!03 Ocak 2017 Salı 08:53
  • Eski Beşiktaşlı Hilbert kadro dışında kaldı03 Ocak 2017 Salı 08:38
  • Konyaspor transferi açıkladı03 Ocak 2017 Salı 08:37
  • Fenerbahçe Efes'i ezdi geçti!02 Ocak 2017 Pazartesi 21:57
  • F.Bahçe ve Trabzon anlaştı!02 Ocak 2017 Pazartesi 18:06
  • Arjen Robben'den Real Madrid itirafı02 Ocak 2017 Pazartesi 16:45
  • Trabzonspor Ndiaye'yi istiyor02 Ocak 2017 Pazartesi 16:15
  • AA oylamasında sporda en iyi fotoğraf belli oldu02 Ocak 2017 Pazartesi 15:45
  • Yasin Öztekin süresiz kadro dışı bırakıldı .02 Ocak 2017 Pazartesi 15:15
  • Mustafa Denizli suskunluğunu bozdu!02 Ocak 2017 Pazartesi 14:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri