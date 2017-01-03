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Bu da cezaevinden kaçış selfiesi

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Bu da cezaevinden kaçış selfiesi
Brezilya'da hafta sonu cezaevinden kaçan bir hükümlü selfie fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
Bu da cezaevinden kaçış selfiesi Bu da cezaevinden kaçış selfiesi Bu da cezaevinden kaçış selfiesi

Amazonas eyaletindeki Antonio Trindade Cezaevi'nden kaçan 72 hükümlü arasında yer alan Brayan Bremer, ormanlık alandaarkasında duran başka bir mahkumla çektiği fotoğrafını sosyal medyada "cezaevinden kaçarken" notuyla paylaştı.

Hırsızlıktan hüküm giyen Bremer, bir diğer paylaşımında da yine ormanlık alanda dört hükümlüyle meyve yerken görülüyor. 

Bremer'in kullandığı Facebook hesabının cezaevinde de aktif olduğunu söyleyen yetkililer, hesabın son paylaşımların ardından silindiğini kaydetti.

40 FİRARİ MAHKUM

Brezilya polisi, Bremen'in ilk paylaşımında görülen kişinin, yakalanan 40 firari mahkum arasında yer aldığını, diğer hükümlülerin yakalanması için operasyonların devam ettiğini açıkladı.



Amazonas eyaletinde hafta sonu 72 mahkumun Antonio Trindade Cezaevi'nden kaçmasından saatler sonra Anisio Jobim Cezaevi'nde ayaklanma çıkmış, olaylarda en az 60 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla mahkum firar etmişti.

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