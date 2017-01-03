04 Ocak 2017 Çarşamba4 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Kahve kahve dolaşan provokatörler tutuklandı

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Kahve kahve dolaşan provokatörler tutuklandı
İstanbul Okmeydanı’nda kahvehanede provokatörlük yapan iki kişi tutuklandı.
Kahve kahve dolaşan provokatörler tutuklandı Kahve kahve dolaşan provokatörler tutuklandı Kahve kahve dolaşan provokatörler tutuklandı

İstanbul Okmeydanı’ndaki bir kahvehanede yaptığı konuşması sosyal medyada paylaşılan Ayşegül Başar ve orada bulunduğu belirtilen Hamit Dışkaya'nın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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