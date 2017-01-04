04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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İşte FETÖ’nün işkence timi

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İşte FETÖ’nün işkence timi
Konya'da FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün, kendinden olmayan öğrencilere yaptığı işkenceler deşifre oldu.
İşte FETÖ’nün işkence timi İşte FETÖ’nün işkence timi İşte FETÖ’nün işkence timi

 Örgüt, askeri öğrencilere, ağaç etrafında ördek yürüyüşü yaptırarak defalarca “Ağaç senden özür diliyorum” dedirtmiş!

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 84 zanlıdan 54'ü yakalandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY faaliyetlerine iştirak edenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Başsavcılık, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensuplarına ilişkin “anayasayı ihlal”, “yasama organını engellemeye teşebbüs”, “hükümete karşı isyan” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından soruşturma başlattı.

54 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Alınan ifade ve toplanan delillerin ardından örgütle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişiler tespit edildi. Konya merkezli 26 ilde, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 54'ünün gözaltına alındığı, diğerlerini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Zanlıların çoğunluğunun Hava Kuvvetleri personeli olduğu ve bunlar arasında subay ve astsubayların bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden 3'ünün daha önce meslekten ihraç edildiği, 4'ünün de askeri öğrenci olduğu bildirildi.

ÖRDEK YÜRÜYÜŞÜ YAPTIRDILAR

Askeri personele yönelik yürütülen soruşturmada, daha önce ifadeleri alınan kişiler, örgütün itaat etmeyen ve kendilerinden olmayanlara yönelik “eğitim” adı altında çeşitli baskılar uyguladığını savundu. “Güneşe bakma eğitimi” adı altında gözlerini kapatmadan güneşe bakmaları istenen askeri öğrencilere, ağaç etrafında ördek yürüyüşü yaptırılarak “Ağaç senden özür diliyorum” cümlesinin sürekli söyletildiği ileri sürüldü.

PSİKOLOJİK BASKI DA VAR

“Eğitim” adı altındaki uygulamalar bittiğinde asfalta sırtüstü yatırılarak gözlerinin kapatılması istenen öğrencilere, çeşitli psikolojik baskılar uygulandığı iddia edildi. Yaz aylarında, bu eziyetlere uğramış tüm öğrencilerin bir araya toplanıp karşılarında soğuk meşrubatlar ve sular içildiği, bazen yarısının da bilerek yere döküldüğü öne sürüldü. Örgütün kendisine itaat etmeyenleri çeşitli bahaneler üreterek okuldan atmak istediği, mutlak itaat eden ve hiçbir zaman verilen görevleri sorgulamayan elemanların seçildiği belirtildi.

Yenişafak

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