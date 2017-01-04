Reina'ya saldırı emrini o hain vermiş!

Saldırıyı gerçekleştiren terörist “Abu Muhammed Horasani” HTS kayıtlarına göre terörist, bindiği taksicinin telefonuyla DEAŞ'ın sözde İstanbul sorumlusu Hoca Aka ve yardımcısıyla irtibat kurdu.
SALDIRI EMRİNİ DE O TERÖRİST VERDİ
Sözde İstanbul sorumlusunun yardımcısı Tacikistanlı Yusuf kod isimli İlyas Momoşaripov yakalandı. Eylem talimatını örgütün sözde İstanbul sorumlusu Hoca Aka'dan alan teröristin, bir gizli servisin kontrolünde hareket ettiği ve kaçışında bu servisin etkin rol oynadığı üzerinde duruluyor. Emniyet sözde sorumlu Aka'nın peşinde.