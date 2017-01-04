Kulüpten yapılan açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde kongrenin 25 Ocak'ta çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği kaydedildi. Kongrede, denetim ve disiplin kurularının da belirleneceği de aktarıldı.
Sarı-kırmızı kulüpte, 24 Aralık 2016'da yapılan olağanüstü kongrede, Ahmet Yıldız başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirilmişti.
04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Kayserispor'da kongre tarihi belli oldu
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