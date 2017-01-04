04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Napoli yeni golcüsünü buldu!

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Napoli yeni golcüsünü buldu!
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, Genoa'dan forvet oyuncusu Leonardo Pavoletti'yi kadrosuna kattı.
Napoli yeni golcüsünü buldu! Napoli yeni golcüsünü buldu! Napoli yeni golcüsünü buldu!

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, başkan Aurelio De  Laurentiis'in sosyal medya hesabındaki "Leonardo Hoşgeldin" mesajı paylaşılarak  transferin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki Pavoletti'nin bonservis bedeli ve sözleşme  süresi ile ilgili herhangi bir bilgiye ise yer verilmedi.

İtalya'nın Armando Picchi, Viareggio, Pavia, Juve Stabia, Casale,  Virtus Lanciano, Sassuolo ve Varese ekiplerinde görev yapan Pavoletti, 2015'te  Serie A ekibi Genoa'ya transfer oldu. İtalyan futbolcu, bu sezon ligde çıktığı 9  maçta 3 gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda İspanyol ekibi Real Madrid ile  karşılaşacak Napoli, Serie A'da geride kalan 18 haftada topladığı 35 puanla 3.  sırada yer alıyor.

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