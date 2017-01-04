Hürriyet’in ‘Aşçı’ dediği kişi tam bir terörist çıktı!

PYD’nin İngiliz teröristlerinden biri olan Ryan Lock, Rakka’daki çatışmalarda öldü.

Bu haber Hürriyet gazetesinin internet sitesinde “İngiliz aşçı öldürüldü” diye servis edildi. Hürriyet’in ‘aşçı’ dediği İngiliz aslında bir teröristti.

Taha Dağlı'nın haberine göre, geçen ay TSK’nın Fırat Kalkanı Operasyonundaki hava harekatında yaralanmıştı.

Hürriyet bunu de es geçmedi.





“Aşçı” dedikleri teröristin yaralı haliyle çekilmiş fotoğrafını yayınladı.

Oysa adamın PYD saflarında elinde silahla çekilen fotoğrafları vardı. Hatta İngiliz olan terörist arkadaşları bile sosyal medyada o silahlı fotoğrafları kullandı.





Bu adam Suriye’ye gelmeden, PYD saflarına katılmadan önce İngiltere’de aşçılık yaptığından kendi çevresinde ‘aşçı’ diye anılıyor. Ama yaptığı iş yemek pişirmek değil elinde silahla terörizm faaliyetinde bulunuyor. Bu nedenle böyle bir algı operasyonuna alet olmamak gerek.

PYD-PKK meselesinin daha iyi anlaşılması için şu mesaja da iyi bakalım.





PYD’nin İngiliz teröristlerinin elebaşı olan Macer Gifford, İstanbul Ortaköy saldırısının ardından sosyal medyada bir çağrı yaptı.

Büyük harflerle yazılan mesajında, “Türkiye bir savaş bölgesidir, tatil yeri değil” dedi.

Avrupalı ve Amerikalı turistlere “buradan uzak durun” diye seslendi, mesajın paylaşılmasını istedi.

Belli ki PYD-PKK’nın Türkiye için nasıl bir tehdit olduğu hala ört bas edilmeye çalışılıyor.

Oysa İstanbul Beşiktaş’ta polislerimize yönelik terör saldırısını yapan PKK’lı terörist ile Ortaköy’de gece kulübüne saldıran DAEŞ teröristi arasında zerre kadar fark yok.

İkisi de aynı yerden emir alıp, Türkiye’ye saldırıyor.