04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Reina saldırısı sonrası sil baştan değişiyor

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Reina saldırısından sonra gözlerin çevrildiği özel güvenlik sektörü, İçişleri Bakanlığı’ndan randevu istedi. Dernek Başkanı Perut “Sektör yeniden düzenlensin” dedi.
Reina saldırısı sonrası sil baştan değişiyor
Reina saldırısı sonrası sil baştan değişiyor Reina saldırısı sonrası sil baştan değişiyor Reina saldırısı sonrası sil baştan değişiyor

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reinasaldırısından sonra gözler sayıları 300 bini bulan özel güvenlik personeline çevrildi. Gece kulübünü korumakla görevli özel güvenlikçilerin saklandığı yönündeki söylentiler akıllara "Özel güvenlikçiler ne için oradaydı?" sorusunu getirdi.

Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Bülent Perut, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'a göre alkollü mekânlarda çalışan özel güvenlikçilerin silah taşımasının yasak olduğuna dikkat çekti. "Silah taşısalar dahi, uzun namlulu silahla saldıran teröristi durdurmaları imkânsızdı" diyen Perut, özel güvenlik kanununda düzenleme ve eklemelerin yapılması gerektiğini, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan randevu talep ettiklerini ifade etti.

TEDBİRLERİ ARTIRDIK

Reina'ya özel güvenlik hizmeti sunan Deltavip'in Genel Müdürü Orhan Özcan ise yılbaşı gecesi kulüpte 13 güvenlik, 7 yönlendirme, 7 vale olmak üzere toplam 27 personellerinin çalıştığını söyledi. Özcan, "Normalde mekânda 15 personelimiz hizmet veriyor. Ancak yılbaşında sayıyı artırdık. Son dönemde bombalı saldırı eylemleri arttığı için personellerimize bombalı eylemlere yönelik eğitim vermiştik" dedi.

PERSONELLER SİLAHSIZDI

Personellerinin kanun gereği silahsız olduğunu belirten Özcan, şunları anlattı: "Bazı arkadaşlarımız saldırı anında, elinde de silah olmadığı için saklanmış. Kaldı ki silah olsa bile teröristin elindekine karşı koyabilecek türden olmazdı. Saldırıda iki personelimizi kaybettik. Biri de şu anda hastanede. Branşlaşma eğitimlerinin kanunen zorunlu hale getirilmesi gerekiyor. Biz eğitim veriyoruz. Ancak daha kapsamlı eğitim için kanunda değişiklik yapılmalı."

BRANŞLAŞMA EĞİTİMİ GEREKİYOR

Özel güvenlikçilerin branşlaşamadıklarını vurgulayan Perut, şunları anlattı: "Mevzuata branşlaşma zorunluluğu eklenmeli. Ayrıca bazı özel bölgelerde silahlandırılma izni olmalı. Silahlı güvenlik izni Valilik İl Özel Güvenlik Şubeleri'nden alınıyor. Alkollü mekânlarda silahlı güvenlikçiye izin verilmiyor. Bunun kapsamı emniyet kontrolünde belirli alanlarda genişletilmeli. Teknolojik olarak da bazı tedbirler gerekiyor. Mesela uzaktan silah ya da bomba tanıyan cihazlar var. Bu cihazların her özel güvenlik elemanında olmalı. Yoksa özel güvenlik açık hedef haline gelebiliyor."

Sabah

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