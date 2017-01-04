04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Putin'den ABD'yi çıldırtacak hamle!

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Putin'den ABD'yi çıldırtacak hamle!
ABD 35 Rus diplomatı ülkeden kovarken ABD'ye aynı şekilde cevap vermeyeceğini açıklayan Putin 35 ABD'li diplomatı yılbaşı partisine çağırdı.
Putin'den ABD'yi çıldırtacak hamle! Putin'den ABD'yi çıldırtacak hamle! Putin'den ABD'yi çıldırtacak hamle!

 

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin basın sözcülüğünden yapılan açıklamada, 35 ABD'li diplomata Kremlin'deki yılbaşı kutlamaları için davetiye gönderildiği ifade edildi.

ABD'nin, Rusya'nın 8 Kasım'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla 35 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almasının ardından, Rusya Dışişleri Bakanlığı da Kremlin'e 35 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesini teklif etmişti.
Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hiçbir ABD'li diplomatın sınır dışı edilmeyeceğini açıklamıştı.

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