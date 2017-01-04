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Türk askerine ateş açıldı, ABD savaş uçakları şov yaptı

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Pentagon, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin geçen hafta Türkiye’nin talebiyle El Bab’da destek amaçlı şov uçuşları gerçekleştirdiğini açıkladı.
Türk askerine ateş açıldı, ABD savaş uçakları şov yaptı
Türk askerine ateş açıldı, ABD savaş uçakları şov yaptı Türk askerine ateş açıldı, ABD savaş uçakları şov yaptı Türk askerine ateş açıldı, ABD savaş uçakları şov yaptı

Türkiye'nin sınır ötesi harekâtı Fırat Kalkanı'nda DAEŞin karargahı El Bab kuşatılmış durumda. Ankara, birkaç haftadır yüksek sesle terör örgütüne karşı kurulan uluslararası koalisyonun Türkiye'ye hiçbir destek vermediğini vurguluyor. Türk savaş uçakları ise geçen haftadan bu yana Rus jetleriyle birlikte El Bab'da saldırı düzenliyor.

Bu tabloda, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Peter Cook, koalisyon uçaklarının geçen hafta Türkiye'ye destek uçuşu yaptığını açıkladı.

MÜHİMMATSIZ YARDIM

Pentagon Sözcüsü Peter Cook, El Bab'da uçuş yapan ABD uçaklarının mühimmat taşımadığını itiraf etti. Cook, geçen hafta koalisyon uçaklarının, Türkiye'nin talebi üzerine, El Bab bölgesinde örgütün yoğun ateşi altında kalan Türk güvenlik güçlerine destek amaçlı bomba atmadan “güç gösterisi sortileri" yaptığını söyledi.

Uçakların mühimmat bırakmadığını ve bunun nedeni ile ilgili olarak elinde operasyon detaylarının bulunmadığını ifade eden Cook, El Bab operasyonuna destek konusunun Türk-Amerikan yetkililerince görüşülmeye devam edildiğini kaydetti.

Milliyet

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