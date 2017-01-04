İşte Reina katliamcısının kod adı

İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi gece kulübü Reina'yı uzun namlulu silahla basarak 39 kişiyi katleden, 65 kişiyi de yaralayan teröristin kimliği, kod adı ve İstanbul'daki bağlantıları deşifre edildi.

Reina saldırganının kimliğine, kendisini olay yerine götüren taksicinin telefon kayıtlarından ulaşıldı. Güvenlik birimleri tarafından ismi henüz açıklanmayan Reina'yı kana bulayan ve 39 kişiyi katleden teröristin kod isminin Abu Muhammed Horasani olduğu tespit edildi.

O TAKSİCİ ANLATTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, 71 ayrı kamera görüntüsü üzerinden teröristi olay yerine 300 metre mesafede bırakan taksiciye ulaştı. 34 TJT 14 plakalı taksinin sürücüsü, olaydan 3-4 saat sonra gözaltına alındı. Taksi şoförü, teröristi Zeytinburnu'ndan aldığını, sahil yolunu takiple olay yerine geldiğini ve silah seslerini duyup saldırıyı fark edince korkup kaçtığını ifade etti.



TEM Şube'de sorgulanan taksici, "Kırık bir Türkçe ile konuşuyordu. Cep telefonumu rica edip bir-iki yeri aradı. Anlayamadığım Arapça'ya benzer bir dille konuştu. Konuşma bitince telefonumu verdi. Olay yerine 250-300 metre mesafe uzaklıkta ücretini ödeyerek indi" diye ifade verdi.



Taksicinin 0531 ile başlayan cep telefonu HTS kayıtlarını inceleyen polis, teröristin söz konusu görüşmeyi Kazakistan doğumlu Yefien C., DEAŞ'ın sözde İstanbul emiri Hoca Aka ve yardımcısı Yusuf kod adlı İlyas Momoşaripov ile yaptığını saptadı.



1988 DOĞUMLU



Polis önceki gece Zeytinburnu ve Başakşehir'de düzenlediği operasyonlarda Tacikistanlı İlyas Momoşaripov ve kendisiyle bağlantılı 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Momoşaripov da, katliamcıyı fotoğrafından teşhis etti. Bu kişilerin ifadeleri ve bağlantıları doğrultusunda yapılan yeni operasyonlarda ise 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Polis, ifadeler ve eldeki bulgular ışığında saldırganın, 1988 doğumlu olduğunu ve "Abu Muhammed Horasani" kod ismini kullandığını belirledi.



GİZLİ SERVİS ŞÜPHESİ



Polis, Kırgız kökenli olduğunu düşündüğü teröristin kasım başında kaçak yollarla Suriye'den yurda giriş yaptığını ve örgütün şehir savaşçıları içerisinde yer aldığını belirledi. Teröristin, İstanbul'da Başakşehir-Kayaşehir'deki adresinden, saldırıdan 3 gün önce ayrıldığını, saldırıdan önceki 48 saatini ise Zeytinburnu'daki Kırgız yakınlarının yanında geçirdiği belirlendi.



Olay yerinde bulunan Kalaşnikof silahtan parmak izi örnekleri alındı. Parmak izi eşleştirmesinde herhangi bir arşiv kaydına rastlanmadı. Saldırganın eşi ve 2 çocuğunun ise Konya'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah