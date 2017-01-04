04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!

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Fatih’te Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda sabaha karşı çıkan yangın sonucu yüzlerce kız öğrenci tahliye edildi.
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!
İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın! İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın! İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!

Yurt görevlileri, kız öğrencileri tahliye ederken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yurtta kalan bir kız öğrenci içeride yaklaşık bin 200 öğrenci kaldığını belirtirken, yurtta yangın merdiveninin olmadığını iddia etti

Yangın Topkapı Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu’nda sabaha karşı 04:30 sıralarında meydana geldi.

Yurdun mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden yurt görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık görevlilerine haber verirken, bir yandan da uyuyan kız öğrencileri kaldırarak binadan tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mutfak bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü.

'ŞU AN HEPİMİZ AİLEMİZDEN UZAĞIZ'

Yurtta kalan öğrencilerden Ağız ve Diş Sağlığı bölümünde okuyan Eylem Öztoprak Batmanlı, "Yangın az önce gerçekleşti. Biz nasıl olduğunu bilmiyoruz. Sadece yurdun öğrenci işlerinden bir kişi yangın var diye bağırdı ve bende arkadaşlara haber verdim. Türkiye’de öğrenciler ölümle burun buruna. Bu yurtlarda çıkan ikinci yangın ve biz bunların tekrarlanmasını istemiyoruz. Şu an hepimiz ailemizden uzağız. Ailelerimiz şu an merak içinde ve sabaha doğru bu haberi görecekler, Allah bilir kaç aile üzülecek. Şu an sesleniyorum bunlar nereye kadar sürecek? Çok korktuk" dedi.

YURTTA YANGIN MERDİVENİ YOK İDDİASI

Yurtta kalan bir kız öğrenci ise içerde yaklaşık bin 200 öğrenci kaldığını belirtirken, yurrta yangın merdiveninin olmadığını söyledi. Ayrıca yangın sırasında da herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını da dile getirdi.

Geçen aralık ayında Adana Aladağ'da 12 kişinin yanarak can verdiği yurt faciasından sonra tartışma konusu olan yangın merdivenlerinin birçok yurtta kilitli ya da kapalı olduğu ortaya çıkmıştı!

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