Öğrencisini tuvalette dövdü

Edinilen bilgi ve iddialara göre, 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, öğretmeni U.E. tarafından okul tuvaletine götürülerek, burada darp edildi. Okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrenci M.E.D, sınıftayken öğrencilerin ayakta gidip geldiğini ve o sırada öğretmenin kendilerini cep telefonuyla vido çekerek sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine öğrencilerin kendisine itiraz ettiğini ileri sürerek, bu yüzden 10 arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Daha sonra öğretmenlerinin kendisini ve bir arkadaşını alıp, okulun tuvaletine götürdüğünü anlatan M.E.D, burada öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla darp ettiğini öne sürdü.
Baba D.D ise darp olayını okul müdürünün kendisini aramasıyla öğrendiğini ve okula geldiğini belirterek, "Çocuğumun vücudunda darp izlerini görünce dondum kaldım. Çocuğum 13 yaşında ve bu yaşına kadar böyle bir dayak atmamışım. Sebep ne olursa olsun öğretmenin bunu yapmaya hakkı yok. Darp raporu alacağım ve inşallah gereği yapılacak. Yapılmadığı taktirde ben gereken yasal yollara baş vuracağım. Okul yetkilileri her şeyi tespit edip tutanak tutmuşlar. Okulda muhakkak güvenlik kameraları da var ve inşallah gereken yapılacak" dedi. Olayı doğrulan okul yetkilileri ise rapor tuttuklarını ve darp raporunu beklediklerini belirtti.
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Batman Valiliği, kent merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda iki erkek öğrencinin öğretmenleri tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ulusal ve yerel medyada yer alan ‘Öğrenciye darp' haberiyle ilgili olarak, ilimiz merkezindeki TOKİ Dumlupınar Ortaokulu'nda bugün saat 12.30 sularında iki erkek öğrenci okul idaresine başvurarak, İngilizce öğretmenleri tarafından erkekler tuvaletine götürülüp dövüldüklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerden birinin vücudunda kızarıklık ve morarmayı tespit eden okul idaresi, öğrencilerin velilerini çağırarak ivedilikle sağlık kuruluşuna yönlendirmiş ve olayı tutanak altına almıştır. Valiliğimizce konuyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Öğrencisini tuvalette dövdü
Edinilen bilgi ve iddialara göre, 8'inci sınıf öğrencisi M.E.D, yaramazlık yaptığı gerekçesiyle, öğretmeni U.E. tarafından okul tuvaletine götürülerek, burada darp edildi. Okul yönetimi olayla ilgili soruşturma başlattı. Öğrenci M.E.D, sınıftayken öğrencilerin ayakta gidip geldiğini ve o sırada öğretmenin kendilerini cep telefonuyla vido çekerek sosyal medyada paylaşacağını söylemesi üzerine öğrencilerin kendisine itiraz ettiğini ileri sürerek, bu yüzden 10 arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Daha sonra öğretmenlerinin kendisini ve bir arkadaşını alıp, okulun tuvaletine götürdüğünü anlatan M.E.D, burada öğretmenin kafalarını duvarlara vurarak sopa ve yumruklarla darp ettiğini öne sürdü.
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