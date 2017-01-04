04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular

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Reina saldırganıyla iletişime geçen 3 yabancı uyruklu aile saldırı sonrası sırra kadem bastı!
Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular
Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular

Reina katliamını düzenleyen teröristin, olaydan 2 gün öncesine kadar Konya’da kaldığı belirlendi. 

Polisin tespitlerine göre, terörist 20 Kasım’da Kırgızistan’dan İstanbul’a geldi. Karayolu ile Ankara’ya giden terörist, 22 Kasım’da Konya’ya geçti. 

2 çocuğu ve eşiyle merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde bir stüdyo daireye yerleşti. Ailesiyle kaldığı ve aylık bin 100 TL’ye tuttuğu evin 2 aylık kirasını peşin ödedi. 

Yabancı uyruklu 3 aileyle iletişime geçti. Terörist, 3-4 kez Konya’dan ayrıldı ve 15 Aralık’ta Konya’dan ‘Ebu Muhammed’ adına düzenlenen biletle İstanbul’a geçti. 

DEAŞ’lı terörist, son olarak 29 Aralık’ta saldırı için İstanbul’a hareket etti.

Saldırının ardından, kimliği açıklanmayan teröristin Konya’daki eşi gözaltına alınıp 2 çocuğuyla emniyete götürüldü. Ayrıca evin kiralandığı 2 emlakçı da gözaltına alındı.

3 AİLE SALDIRIDAN SONRA KAYBOLDU

Teröristle iletişime geçen yabancı uyruklu 3 ailenin evlerine baskın düzenlendi ancak kimse bulunamadı.

Gözaltına alınan teröristin eşinin, “Saldırıyı televizyondan öğrendim. DEAŞ ile bağlantısının farkında değildim” dediği belirtildi. Teröristin eşi dün İstanbul’a götürüldü. 

Habertürk

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