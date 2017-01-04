Irak'la yeni dönem başlıyor!

Başbakan Yıldırım, ilişkilerin normalleşmesi yolunda adımların atıldığı Irak’a gidiyor. Masada hem terörle mücadele hem ikili ilişikiler olmak üzere 10 başlık yer alacak

Türkiye'nin, Suriye konusunda attığı adımın ardından krizin aşılmaya çalışıldığı Irak konusunda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yle geçtiğimiz hafta yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu hafta da Başbakan Binali Yıldırım Bağdat ve Erbil'e gidecek.



PKK SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ



Ziyaret ile ilgili konuşan Başbakan İbadi, terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığına değinerek, “PKK'nın Irak topraklarını kullanıp Türkiye'ye saldırılarda bulunmasını kabul etmeyiz. Anayasamız da buna izin vermiyor” dedi. 5-6 Aralık günlerini kapsayan ziyarette, Yıldırım Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Fuad Masum, Başbakan İbadi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşecek. Başbakan Yıldırım Erbil'de ise Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşecek. Yeni dönemin kapılarını aralayacak ziyarette 10 başlık masada olacak, hem terörle mücadele hem ikili ilişkiler masaya yatırılacak.



MASADA 10 BAŞLIK VAR



Görüşmelerde şu başlıklar ele alınacak:



1 Irak'ın toprak bütünlüğüne hassasiyetini her fırsatta yineleyen Ankara, bir dönem

önemli kazanımlar sağlayan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin (YDSK) işler hale gelmesini hedefliyor.



2 Terör örgütü PKK ile mücadele ele alınacak, Kandil konusunda da ortak çalışma masada olacak.



3 Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesi değerlendirilecek. Irak ordusu ve peşmergelerin de aralarında olduğu birliklerce sürdürülen Musul'un yanı sıra, örgütün etkili olduğu diğer noktalardaki durum da ele alınacak.



4 Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak. Bölgede bir terör devletine izin verilmeyeceği yönündeki kararlılık vurgulanacak.



BAŞİKA DA GÖRÜŞÜLECEK



5 Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik işbirliği görüşülecek. Türk askerinin bulunduğu Başika konusunda Türkiye'nin hassasiyetleri anlatılacak.



6 Türkiye ile Irak arasındaki ticaretin ilerletilmesi değerlendirilecek. İki tanesi Musul'da olmak üzere dört sınır kapısının açılması üzerinde çalışmalar yapılıyor.



7 Terörle ilgili gelişmeler ve Irak'taki anlaşmazlıklardan dolayı sorunlu giden enerji işbirliği de değerlendirilecek.



8 Erbil'de, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve Başbakan Neçirvan Barzani ile yapılacak görüşmelerde de, Türkiye'nin bölgeye verdiği önemin altı çizilecek. Peşmergelerin eğitimi, bölgenin ihtiyaçları konuları değerlendirilecek.



9 Türkmenlerin durumu da gündemde olacak, bu konudaki hassasiyet muhataplara iletilecek.



10 Sığınmacıların durumu, değerlendirilecek bir başka başlık olacak. Türkiye'de bulunan 300 bini aşkın Iraklı sığınmacının durumu ziyarette konuşulacak.

YENİ ŞAFAK