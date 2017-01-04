04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

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Terörist Altıntaş'ın ailesi, cenazeyi henüz teslim almadı, Cenaze, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilecek.
Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı
Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla öldürülen Mert Mevlüt Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.

Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.

15 GÜNLÜK SÜRE BUGÜN BİTİYOR

Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor. Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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