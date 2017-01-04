Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi Karlov'a silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla öldürülen Mert Mevlüt Altıntaş'ın Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık'ta tamamlandı.
Altıntaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı.
15 GÜNLÜK SÜRE BUGÜN BİTİYOR
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükmü gereğince cenazenin teslim alınması için tanınan 15 günlük süre bugün sona eriyor. Altıntaş'ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.