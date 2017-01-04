04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü!

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Diyarbakır'da iddiaya göre, kendisini dağa götürmeye çalışan bir kişiyi öldüren 18 yaşındaki genç, olayda kullandığı silahla birlikte polise teslim oldu.
Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü!
Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü! Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü! Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü!

Diyarbakır'da terör örgütüne eleman kazandırmak isteyen bir kişi bu kez sert kayaya çarptı. 18 yaşındaki genç dağa çıkması için kendisini ve ailesini tehdit eden PKK'lıyı silahla vurarak öldürdü.

POLİSE TESLİM OLDU

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi çöp arıtma tesisleri bölgesinde bulunan tren rayları üzerinde M.İ. isimli bir kişi ölü olarak bulundu.

Olayın şüphelisi olduğu belirtilen 18 yaşındaki A.E., olayda kullandığı silahla birlikte Şehitlik Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu.

DAĞA ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Zanlı ifadesinde, kendisini dağa çıkarmak için zorlayan ve kabul etmemesi durumunda ailesiyle tehdit eden M.İ.'yi öldürdüğünü söyledi.

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TEK KOVAN BULUNDU

Zanlının ifadesi üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olay yerinde 1 adet boş kovan buldu. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BÖLGE HALKI TEPKİSİNİ GİZLEMİYOR

7 Haziran seçimlerinin ardından terör örgütü PKK'nın başlatmış olduğu şiddet ortamı en çok bölgede yaşayan halkı mağdur etti. Bölge halkı başlatılan operasyonların ardından her yerde terör örgütüne tepkisini ortaya koydu. En son Beşiktaş'taki PKK saldırısının ardından yüz binlerce Kürt vatandaş sokaklara çıkıp terör örgütüne tepki gösterdi.

PKK'YA KATILIM SON 40 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Başbakan Binali Yıldırım, son AK parti MYK'da PKK'ya katılım sayısının son 40 yılın en düşük düzeyine indiğine dair raporların olduğunu ifade etmişti.

Ajanslar

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