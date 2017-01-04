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Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış

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Bakanlık Müsteşarı Yusuf Tekin’i tehdit ettiği öğrenilen Gençlik ve Spor Eski Bakanı Suat Kılıç’ı savunma işi Doğan Grubu'na düştü.
Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış
Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına tehdit ettiği ortaya çıkan eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ı savunma işini Doğan Grubu üstlendi. Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, “Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz" şeklindeki ifadelerle tehdit edildiğini söyledi.

HÜRRİYET İKİ BAKANI HEDEF GÖSTERDİ

Söz konusu açıklamalar Anadolu Ajansı'nda haber olarak yer aldı. Müsteşar Tekin'in açıklamasının ardından kamuoyu söz konusu bakanın kimin olduğunu merak ederken, Hürriyet Gazetesi, Anadolu Ajansı'nın haberinin altına iki cümlelik ek yaparak, 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Ömer Dinçer ve Nabi Avcı'yı işaret etti. Hürriyet Gazetesi, bu haberiyle Suat Kılıç'ı perdelerken, Dinçer ve Avcı'yı hedef gösterdi.Yeni Şafak Gazetesi de habercilik gereği Yusuf Tekin'in bahsettiği bakanın kimin olabileceği gerçeği üzerinden hareketle olayın perde arkasını araştırdı.

Yusuf Tekin'in Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevinde iken, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandığı gerçeğinden hareketle ve Suat Kılıç'ın bakanlığı döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na alınan üst düzey bürokratların büyük bir çoğunluğunun FETÖ soruşturması kapsamında uzaklaştırılması nedeniyle tüm gözler Kılıç üzerinde yoğunlaştı. Araştırmanın neticesinde Müsteşar Tekin'i tehdit eden bakanın Kılıç olduğu bilgisine ulaşıldı. Eski Bakan Kılıç, Yeni Şafak'ta yer alan haberi yalanlamak için gazete gazete gezdi. Ancak sadece Hürriyet Gazetesi sayfalarını Kılıç'a açtı. Eski Bakan Kılıç'ın açıklamalarına yer veren Hürriyet Gazetesi'nin bağlı bulunduğu Doğan Grubu aynı zamanda Kılıç'ın kitabını yayımlayan grupla aynı. Suat Kılıç, Spor Bakanlığı döneminde elde ettiği verilerle “Spor Bilgi Bankası" isimli bir kitap yazdı. Bakanlıkta da soruna neden olan kitap Doğan Yayıncılık tarafından basıldı.

yenişafak

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