Darbe Komisyonu görevini tamamladı!

15 Temmuz darbe girişimine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı Reşat Petek FETÖ elebaşı Gülen'den sonraki iki ismi de açıkladı.

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek komisyonun 3 aylık çalışması ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Komisyonun rapor yazım çalışmalarının sürdüğünü belirten Petek, çalışmalar kapsamında bu zamana kadar 141 isim ile görüşüldüğünü aktardı.

''ÇOK ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARTACAK BİLGİYE ULAŞTIK''

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerin yanı sıra edilemeyen de bilgilerin olduğunun altını çizen Reşat Petek, çok şeyi açığa çıkaracak bilgiye ulaştıklarını belirtti.

AKAR VE FİDAN'DAN YANIT BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenmemesi ile ilgili çok tartışma olduğunu belirten Petek, özellikle ana muhalefet partisinden gelen soruları Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ilettiklerini, MİT Müsteşarlığı'ndan ise darbe girişimi gecesi ile ilgili detaylı rapor istediklerini söyledi.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SALAN HAKİMLERE SORUŞTURMA

Firari Adil Öksüz ile ilgili de konuşan Petek, Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturmanın gizli olduğu bilgisinin kendilerine geldiğini söyledi. Petek, adli bir işlem tamamlanmadığı için Adil Öksüz ile ilgili yeterli bir bilgiye ulaşamadıklarını da söyledi.

GÜLEN'DEN SONRAKİ İKİ İSİM!

Polis Akademesi mahzeninde tesadüfen bulunan belgelerde Rifat Yılmaz isimli polis akademesi öğrencisinin çizmiş olduğu şemalardan da bahseden Petek, şemalarda Fethullah Gülen'den sonra iki isme işaret edildiği bu isimlerin ise Kemalettin Özdemir ve İlhan İşbilen olduğunu söyledi. Petek, bu belgelerde örgütün 1991 yılındaki bir elemanın ileri de bizi ihtilal yapalım diye yetiştiriyorlar ifadesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.



Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek şu ana kadar yapılanları satırbaşları ile şöyle aktardı;



-Bugüne kadar 141 kişi ile konuşuldu.

-Alt komisyon kurmama kararı alındı.

-Toplantılar 142 saat 22 dakika sürdü.

- 61 yazıya cevap alındı, cevap alınamamış yazılar da bulunuyor.

- Fransız, İngiliz, İtalyan kişilerin bulunduğu 6 kişilik heyet bizden OHAL'in bu kadar süratle nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi istedi.

- Ankara, İstanbul ve Muğla illerini ziyaret ettik.

- Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki 7 kişiyi dinledik.

- TURKSAT'ı da ziyaret ettik.

- Atatürk Havalimanı'nda yapmış olduğumuz toplantıda kulenin nasıl işğal edildiğini ve havalimanın nasıl karartıldığını öğrendik.

- İstanbul Emniyeti'ne gidip olay günü yaşananları dinledik.

-Muğla'da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimin düzenlendiği otel olmak üzere çok sayıda noktadaki 18 kişi ile konuştuk.