04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:35Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 8°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -10°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 76.779 0.21
  • Altın: 133,977 0.00
  • Dolar: 3,5802 0.02
  • Euro: 3,7365 0.22

Darbe Komisyonu görevini tamamladı!

»
Darbe Komisyonu görevini tamamladı!
Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek bugüne kadar 141 kişi ile konuşulduğunu açıklandı.
Darbe Komisyonu görevini tamamladı! Darbe Komisyonu görevini tamamladı! Darbe Komisyonu görevini tamamladı!

15 Temmuz darbe girişimine yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Komisyon Başkanı Reşat Petek FETÖ elebaşı Gülen'den sonraki iki ismi de açıkladı.

15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek komisyonun 3 aylık çalışması ile ilgili ilk bilgileri paylaştı. Komisyonun rapor yazım çalışmalarının sürdüğünü belirten Petek, çalışmalar kapsamında bu zamana kadar 141 isim ile görüşüldüğünü aktardı.

''ÇOK ŞEYİ AÇIĞA ÇIKARTACAK BİLGİYE ULAŞTIK''

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yapılan görüşmelerde elde edilen bilgilerin yanı sıra edilemeyen de bilgilerin olduğunun altını çizen Reşat Petek, çok şeyi açığa çıkaracak bilgiye ulaştıklarını belirtti.

AKAR VE FİDAN'DAN YANIT BEKLENİYOR

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenmemesi ile ilgili çok tartışma olduğunu belirten Petek, özellikle ana muhalefet partisinden gelen soruları Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a ilettiklerini, MİT Müsteşarlığı'ndan ise darbe girişimi gecesi ile ilgili detaylı rapor istediklerini söyledi.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SALAN HAKİMLERE SORUŞTURMA

Firari Adil Öksüz ile ilgili de konuşan Petek, Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler hakkında soruşturma açıldığını ve bu soruşturmanın gizli olduğu bilgisinin kendilerine geldiğini söyledi. Petek, adli bir işlem tamamlanmadığı için Adil Öksüz ile ilgili yeterli bir bilgiye ulaşamadıklarını da söyledi.

GÜLEN'DEN SONRAKİ İKİ İSİM!

Polis Akademesi mahzeninde tesadüfen bulunan belgelerde Rifat Yılmaz isimli polis akademesi öğrencisinin çizmiş olduğu şemalardan da bahseden Petek, şemalarda Fethullah Gülen'den sonra iki isme işaret edildiği bu isimlerin ise Kemalettin Özdemir ve İlhan İşbilen olduğunu söyledi. Petek, bu belgelerde örgütün 1991 yılındaki bir elemanın ileri de bizi ihtilal yapalım diye yetiştiriyorlar  ifadesinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek şu ana kadar yapılanları satırbaşları ile şöyle aktardı;

-Bugüne kadar 141 kişi ile konuşuldu.
-Alt komisyon kurmama kararı alındı.
-Toplantılar 142 saat 22 dakika sürdü.
- 61 yazıya cevap alındı, cevap alınamamış yazılar da bulunuyor. 
- Fransız, İngiliz, İtalyan kişilerin bulunduğu 6 kişilik heyet bizden OHAL'in bu kadar süratle nasıl yürütüldüğü hakkında bilgi istedi.
- Ankara, İstanbul ve Muğla illerini ziyaret ettik.
- Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndaki 7 kişiyi dinledik.
- TURKSAT'ı da ziyaret ettik.
- Atatürk Havalimanı'nda yapmış olduğumuz toplantıda kulenin nasıl işğal edildiğini ve havalimanın nasıl karartıldığını öğrendik. 
- İstanbul Emniyeti'ne gidip olay günü yaşananları dinledik.
-Muğla'da başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimin düzenlendiği otel olmak üzere çok sayıda noktadaki 18 kişi ile konuştuk.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldüDAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldüVan'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen cep telefonunda sözde örgüt yöneticilerinin, teröristlere gönderdiği kriptolu mesajlar deşifre edildi.
Askerlere böyle emir vermişlerAskerlere böyle emir vermişlerMalatya'da, FETÖ darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede darbecilerin 2. Ordu Komutanlığındaki askerlere söylediği ilginç ifadelere ulaşıldı.
TBMM'de HAÇ hassasiyeti!TBMM'de HAÇ hassasiyeti!TBMM'de korkuluktaki bir demir süslemenin haç işaretine benzediği iddia edilince muhalefet kulisinin korkulukları düz yapıldı
FETÖ itirafçısından şok MİT açıklamasıFETÖ itirafçısından şok MİT açıklamasıBursa'daki FETÖ/PDY davasında bir itirafçının açıklamaları dehşete düşürdü.​
Darbe Komisyonu görevini tamamladı!Darbe Komisyonu görevini tamamladı!Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek bugüne kadar 141 kişi ile konuşulduğunu açıklandı.
Adana'da trajikomik hırsızlık olayıAdana'da trajikomik hırsızlık olayıİş yerine hırsızların girdiğini öğrenen dükkan sahibi, kepenkleri kapatıp polisi aradı, kapana kısılan hırsızları polise yakalattı..
  • Ortaköy saldırısında önemli gelişme!04 Ocak 2017 Çarşamba 10:25
  • Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış04 Ocak 2017 Çarşamba 10:25
  • Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü!04 Ocak 2017 Çarşamba 10:08
  • Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı04 Ocak 2017 Çarşamba 10:06
  • DAEŞ'e havadan ve karadan bombardıman! 6 terörist...04 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
  • Öğrencisini tuvalette dövdü04 Ocak 2017 Çarşamba 09:21
  • Reina'ya saldırı emrini o hain vermiş!04 Ocak 2017 Çarşamba 09:19
  • Reina saldırısı sonrası ortadan kayboldular04 Ocak 2017 Çarşamba 09:18
  • İncirlik Üssü kapatılıyor mu?04 Ocak 2017 Çarşamba 09:16
  • İstanbul'da kız öğrenci yurdunda yangın!04 Ocak 2017 Çarşamba 09:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri