Reina katliamcısının kimliği belirlendi!

İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin kimliği belli oldu.

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu, İstanbul'daki terör saldırısını düzenleyen kişinin kimliğinin belirlendiğini söyledi

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

-15 Temmuz olmamış gibi davranamayız. FETÖ’yle mücadele önceliğimizdir. Tüm misyonlarımıza hatırlatacağız, talimatları vereceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Suriye’de ateşkes devam ederse 23 Ocak’ta müzakereler başlayacak. Siyasi çözüm için çok gayret safredeceğiz. Ateşkes ve kalıcı barış için çabalarımızı devam ettireceğiz.

-15 Temmuz sonrasında gerçekten özellikle Batı ülkeleri çok ciddi hatalar yaptı. Bazıları, Türkiye karşıtlığı duygularla darbenin başarılı olmasını bile istedi.

İHLALLER SÜRÜYOR

- Ateşkes anlaşmasından sonra ihlalleri görüyoruz. Bu ihlalleri kimin yaptığına baktığımız zaman Hizbullah, özellikle Şii gruplar ve rejim yapıyor. Taciz ateşleri olabilir ama muhalefet sözünü tutuyor, gelen saldırılara ölçülü cevap veriyor. Ama ihlaller var, bu ihlalleri değiştireceğiz. Artan ihlalleri durduramazsak Astana süreci akamate uğrayabilir.



PYD'Yİ ETKİSİZ HALE GETİRMEK EN ASİL GÖREVİMİZDİR

- Biz gidip Kandil'de PKK'yı niye vuruyoruz? Şimdi Sincar'da, oradan geliyor diye. Suriye'den de geldiği zaman o teröristleri gidip bizim etkisiz hale getirmek en asli görevimizdir.

OBAMA DA BİZİMLE HEMFİKİR

- PYD/YPG'li unsurların Münbiç'te olduğunu biliyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın da (Obama'ya) söylediği gibi. Obama, bu unsurların Fırat'ın doğusuna gitmesi gerektiği konusunda bizimle hemfikir olduğunu söyledi.

ABD İLE GÜVEN BUNALIMI

- ABD bizim için çok önemli bir müttefik. Her alanda işbirliğimiz var. Ama bir gerçek var şu anda; güven bunalımı.