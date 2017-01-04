04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:50Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:35Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 10°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -8°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • -1°C Amasya
    • -7°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 76.854 0.31
  • Altın: 134,233 0.20
  • Dolar: 3,5796 0.01
  • Euro: 3,7349 0.18

DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldü

»
Van'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen cep telefonunda sözde örgüt yöneticilerinin, teröristlere gönderdiği kriptolu mesajlar deşifre edildi.
DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldü
DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldü DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldü DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldü

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonlarında örgüt propagandasını içeren, örgüt mensuplarının intihar eylemi gerçekleştirmelerini özendiren videolar bulundu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ihbar üzerine terör örgütü DEAŞ'ın Van'daki yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

Bu kapsamda bazı şüpheliler hakkında teknik takip işlemlerinin uygulandığı aktarılan açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a eleman temin ettikleri, lojistik destek sağladıkları yönünde delil bulunan 15 kişi hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği bildirildi.

KRİPTOLU SALDIRI TALİMATLARI VERİLMİŞ!

Açıklamada, 8 Aralık 2015'te Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Adreslerinde bulunamayan diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

'NİTRAT TEMİN EDİN, SUİKAST YAPIN'

"Yapılan aramalarda örgütsel niteliği olabilecek çeşitli kitap ve dokümanlar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı olduğu belirtilen pankart ile çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. En konulan bazı dijital materyaller içinde kriptolu verilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çözümü yapılan bu kriptolu verilerde, DEAŞ silahlı terör örgütünün ülkemizde bulunan örgüt mensuplarına patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat temin edilmesi, ülkemizde eylem (suikast tarzı) geçekleştirmeleri ve bazı illerde eylem yapabilecek eleman teminine çalışılması konusunda talimat içerdiği değerlendirilen mesajlar bulunmuştur."

Hürriyet

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
THY'den çalışanlarına söz!THY'den çalışanlarına söz!Maaş artışının ertelenmesi için görüşmelere başlandı. THY çalışanlarından da arkadaşlarımız işsiz kalmasın fedakarlık yapalım desteği geldi.
Komiser yardımcısı feci şekilde can verdiKomiser yardımcısı feci şekilde can verdiBursa'da girdiği havuzda başına duvara çarpan 29 yaşındaki komiser yardımcısı hayatını kaybetti.
Otobüsü mobil kesimhaneye çevirdi!Otobüsü mobil kesimhaneye çevirdi!Adana'da hayvan alım-satımıyla uğraşan Seyfettin Tekin, 45 bin liraya mal ettiği otobüsün yarısını ahır yarısını da kesimhane olarak kullanıyor.
Müezzinoğlu'ndan bebekli ailelere müjde!Müezzinoğlu'ndan bebekli ailelere müjde!Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu bebekli ailelere müjdeyi verdi.
Reina teröristi için Kırklareli'nde alarm verildiReina teröristi için Kırklareli'nde alarm verildiOrtaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristin yurt dışına kaçabileceği ihtimali üzerine Kırklareli'nde sınıra giden yolda önlemler artırıldı.
DAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldüDAEŞ'in verdiği kriptolu mesajlar çözüldüVan'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen cep telefonunda sözde örgüt yöneticilerinin, teröristlere gönderdiği kriptolu mesajlar deşifre edildi.
  • Askerlere böyle emir vermişler04 Ocak 2017 Çarşamba 11:43
  • TBMM'de HAÇ hassasiyeti!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:25
  • FETÖ itirafçısından şok MİT açıklaması04 Ocak 2017 Çarşamba 11:02
  • Darbe Komisyonu görevini tamamladı!04 Ocak 2017 Çarşamba 11:01
  • Adana'da trajikomik hırsızlık olayı04 Ocak 2017 Çarşamba 10:54
  • Ortaköy saldırısında önemli gelişme!04 Ocak 2017 Çarşamba 10:25
  • Suat Kılıç'a sayfalarını sadece Hürriyet açmış04 Ocak 2017 Çarşamba 10:25
  • Zorla PKK'ya götürmek isteyince öldürdü!04 Ocak 2017 Çarşamba 10:08
  • Rus elçiyi öldüren teröristin cenazesini kimse almadı04 Ocak 2017 Çarşamba 10:06
  • DAEŞ'e havadan ve karadan bombardıman! 6 terörist...04 Ocak 2017 Çarşamba 09:52
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri