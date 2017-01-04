Otobüsü mobil kesimhaneye çevirdi!

Adana'da hayvan alım-satımıyla uğraşan Seyfettin Tekin, 45 bin liraya mal ettiği otobüsün yarısını ahır yarısını da kesimhane olarak kullanıyor.

Adana'da 14 yıldır hayvancılıkla uğraşan girişimci, yarısını ahır, yarısını da kesimhaneye dönüştürdüğü bir otobüste mobil adaklık kurban kesimi hizmeti veriyor.

Çukurova ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Bulvarı'nda ailesiyle birlikte kurban ve adaklık hayvan satışı yapan Seyfettin Tekin, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için ilginç bir yönteme başvurdu.





Eski model bir otobüsün koltuklarını kaldırıp, yarısını ahır yarısını da hayvan kesim alanı olarak tasarlayan Tekin, 45 bin liraya mal ettiği otobüsün tepesine koyduğu su deposu ve içerisindeki tesisat sayesinde de hijyen problemini çözdüğünü söyledi.

Çok sayıda yaşlı müşterisi olduğunu ve vatandaşların evinin önüne giderek çevreyi kirletmeden, araç içerisinde ücretsiz kesim yaptığını söyleyen Tekin, "Koyunların yemleri, suları da ayrı bölmede. Koyunlar arka kapıdan giriyor, kesim ise ön kapıdan. Sistemli bir yer yaptık. Çok rahat. Otobüsü hizmete geçireli henüz 10 gün oldu. Şu an çok güzel bir ilgi var ama bunu geç yaptık diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Koyunların müşterinin kapısının önünde kesilip, parçalanıp, poşetlenerek teslim edildiğini dile getiren Tekin, "Türkiye'de ve dünyada ilk defa bu işi biz yaptık" dedi.

Daha büyük bir otobüs üzerinde de çalıştıklarını sözlerine ekleyen Seyfettin Tekin, 15 Temmuz 2017'de şehit yakınları ve gazilere et dağıtmak için yeni otobüsüyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olacağını söyleyerek davette bulundu.