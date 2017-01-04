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Otomotivde beklenen ihracat rekoru kırılamadı

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Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008'den sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamını yakaladı.
Otomotivde beklenen ihracat rekoru kırılamadı
Otomotivde beklenen ihracat rekoru kırılamadı Otomotivde beklenen ihracat rekoru kırılamadı Otomotivde beklenen ihracat rekoru kırılamadı

 

Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 23 milyar 889 milyon dolar ile tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 2008 senesinden (24,7 milyar dolar) sonraki en yüksek ikinci dış satım rakamına ulaştı. Sektör, 23 milyar dolarlık hedefini de aştığı 2016'da ayrıca, arka arkaya 11. sektörel ihracat şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından dernenen bilgiye göre, Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında 186 ülke ve özerk bölge ile 12 serbest bölgeye, 2015'e kıyasla yüzde 12,9'luk artışla 23 milyar 889 milyon 626 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 2016'da yüzde 1,2'lik düşüşle 142 milyar 138 milyon dolar olarak kayıtlara geçen toplam ihracatından yüzde 16,8 ile en büyük payı alan otomotiv, bu dönemi de açık ara lider kapattı. Sektör, bu sonuçla arka arkaya 11. sektörel ihracat şampiyonluğuna imza attı.

Otomotivi, yüzde 11,9'luk pay ile "hazır giyim ve konfeksiyon", yüzde 9,8 ile "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörleri takip etti.

Aralıkta aylık bazda yılın en yüksek ikinci artışı

Sektör, aralıkta ise yüzde 27,1 ile aylık bazda yılın en yüksek ikinci artış oranını yakaladı. 2015'in aralık ayında 1 milyar 847 milyon 538 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 2016'nın aynı ayında 2 milyar 347 milyon 551 bin dolara yükseldi.

Yıla, ocak ayındaki yüzde 12,3'lük ihracat düşüşüyle başlayan sektör, dış satımını şubatta yüzde 16,6, martta yüzde 15,64 ve nisanda yüzde 11,49 artırdı. Mayısta ise yüzde 33,97 ile aylık bazda yılın en yüksek artış oranına ulaşan sektör, hızı azalsa da haziranda yüzde 8,2, temmuzda yüzde 5,21'lik ihracat artışına imza attı.

Ağustosta yeniden hızlanan ve yüzde 23,39 ile aylık bazda yılın en yüksek üçüncü artış oranını yakalayan otomotiv endüstrisi, dış satımını eylülde yüzde 3,7, ekimde yüzde 8,2, kasımda da yüzde 16,87 artırdı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv sektöründe en fazla ihracat, Almanya'ya yapıldı. Sektörün bu ülkeye ihracatı geçen yıl, 2015'e göre yüzde 20,07 artarak, 3 milyar 957 milyon 72 bin dolara çıktı.

Sektör ihracatının yüzde 48,97'lik rekor artışla 2 milyar 786 milyon 868 bin dolara ulaştığı İtalya, ikinci sırada yer aldı. İtalya'yı Fransa, İngiltere ve İspanya takip etti.

Türk otomotiv endüstrisinin son 10 yıla ilişkin ihracat rakamları ise şöyle:

Yıl İhracat(bin dolar)

2007 21.256.158 
2008 24.730.601 
2009 16.876.610 
2010 17.382.809 
2011 20.400.776 
2012 19.063.427 
2013 21.305.104 
2014 22.270.672 
2015 21.156.308 
2016 23.889.626

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