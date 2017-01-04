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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alınacak!

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde görevlendirilmek üzere personel alacağını duyurdu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alınacak!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alınacak! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alınacak! Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alınacak!

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumu (BTK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM) görevlendirilmek üzere personel alacak. Düzenlenecek yarışmayla alınacak personelde, mezuniyet ve  tecrübe şartı aranmayacak. 

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında BTK  bünyesinde faaliyet gösteren USOM, ülkenin siber güvenliğine karşı siber ortamda  ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerinin  zayıflatılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve  ilgili aktörlerle paylaşılmasına yönelik hizmet veriyor.

Siber ortamda ortaya çıkan tehditlerle ilgili ihbarları değerlendiren  merkez, tehditlerin tespit ve bertaraf edilmesi için kamu kurumları, kuruluşlar  ve özel kişilerle koordinasyonun sağlanması için 7 gün 24 saat esasına göre görev  yapıyor.

MEZUNİYET VE TECRÜBE ŞARTI ARANMAYACAK

Mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın, bilgi ve  yeteneklerin yarışmayla ölçülmesi yöntemiyle belirlenecek personel, Kurumun imkan  ve ihtiyaçları çerçevesinde USOM’da istihdam edilecek.

Kurum, ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesine gönüllü katkı sağlayacak kişilerle de çalışacak.

Adaylar, "https://kariyer.btk.gov.tr/usom internet adresinde yer alan  başvuru formunu doldurarak başvuracak.

'SON DERECE GEREKLİ VE FAYDALI BİR GİRİŞİM'

Bilgi Güvenliği Derneği (BGD) Başkanı Ahmet Hamdi Atalay, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak BTK’nın bu girişimini son derece  gerekli ve faydalı bulduklarını söyledi. Atalay, bilgi teknolojileri ve iletişim  sektörünün düzenleyici ve denetleyici kurumu olarak BTK'nın sektörün hem hizmet  kalitesinden hem de güvenliğinden sorumlu olduğuna işaret etti.

Kurumun siber güvenlik alanında daha aktif bir pozisyon almasının aynı  zamanda görevinin gereği olduğunu, ülke güvenliği açısından da önem arz ettiğini  belirten Atalay, "Ülkemizdeki siber güvenlik ürün ve çözümlerinin çok büyük kısmı  ithal kaynaklı. Ayrıca ciddi bir siber güvenlik uzmanı açığı var. Bu iki konu  ülkemiz açısından hayati riskler oluşturuyor. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyon kişi  olan siber güvenlik uzmanı açığı, ülkemizde yaklaşık 10 bin civarında. Bu açığın  giderilmesi ve bu alanda yerli ve milli çözümlerin kullanılması, ulusal  güvenliğimiz açısından bir zorunluluk. BTK elindeki maddi imkanları (Ar-Ge fonu  gibi) da kullanarak bu konularda gerekli destek ve teşvikleri bir an önce  harekete geçirmeli." diye konuştu.

Atalay, ülkede bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında  farkındalığın artırılması, bilgi ve bilinç seviyesinin geliştirilmesi için son 10  yıldır çok sayıda faaliyet yürüten Bilgi Güvenliği Derneğinin, BTK’nın bu  misyonunu gerçekleştirmesinde her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

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