Hükümet çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çocuklarını yakınlarına bırakanlara ilişkin çalışmalar tamamlandı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükannelere evde bebek bakım parası verileceğini açıkladı.
04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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- Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
- Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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Müezzinoğlu'ndan bebekli ailelere müjde!
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