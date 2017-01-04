Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. 4 evlilik yapan, 5 çocuk annesi Gülhatmi Y., 10 aylık erkek bebeğini caminin kadınlar tuvaletine bırakarak kaçtı. Tuvalete giren kadınlar tarafından bulunan bebek, ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, bebeği, annesi Gülhatmi Y.'nin bıraktığını belirledi. Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Gülhatmi Y., 5'inci çocuğunu, bakamadığı için bıraktığını söyledi. Gülhatmi Y., polisteki alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, 10 aylık bebek ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ait Kayseri Çocuk Yuvası'na teslim edildi.
04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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10 aylık bebeğini cami tuvaletine bırakan vicdansız anne yakalandı
Kayseri merkez Kocasinan İlçesi Gevhernesibe Mahallesi Kurşunlu Camii'nde meydana geldi. 4 evlilik yapan, 5 çocuk annesi Gülhatmi Y., 10 aylık erkek bebeğini caminin kadınlar tuvaletine bırakarak kaçtı. Tuvalete giren kadınlar tarafından bulunan bebek, ihbar sonrası olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
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