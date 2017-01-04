Fikri Işık'tan El Bab açıklaması

İşte Işık'ın açıklamasından satır başları:
Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor
Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden atılmış olur
İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız.