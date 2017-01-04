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Fikri Işık'tan El Bab açıklaması

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Fikri Işık'tan El Bab açıklaması
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, koalisyon güçlerinin TSK'ya destek vermemesini eleştirdi.
Fikri Işık'tan El Bab açıklaması Fikri Işık'tan El Bab açıklaması Fikri Işık'tan El Bab açıklaması

İşte Işık'ın açıklamasından satır başları:

 Koalisyonun El Bab operasyonunda TSK'ya destek vermemesi düşündürücü. Koalisyonun destek vermemesi İncirlik Üssü'nü de sorgulatıyor

Ümit ederiz ki başta ABD olmak üzere bütün  koalisyon güçleri, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Harekatı'nda ihtiyaç duyduğu hava  desteği ve diğer desteği verir. Bu noktada gereken adım daha fazla gecikmeden  atılmış olur

İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da  Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız.

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