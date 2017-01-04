Kulislerden gündeme bomba gibi düşen MHP kontenjanı iddiası!

Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Anayasa değişikliği teklifine ilişkin 18 madde TBMM'de kurulan komisyon tarafından kabul edilmesiyle birlikte kulislerde çok çarpıcı bilgiler kulis dedikoduları dolaşmaya başladı.

TBMM'de bu günlerde Anayasa değişikliğine ilişkin oylamaya kitlenmiş durumda. Milliyet yazarı Mehmet Tezkan bugünkü köşesinde çok önemli bir kulis bilgisine yer verdi.

Tezkan'ın yazısına göre; partiler yakınlaşacak ve ortak listeler çıkacak. Bir de Tezkan 50 milletvekili artışının MHP için olduğunu söylüyor.

İşte "50 vekil MHP için mi?" başlıklı yazıdaki ilgili alan...

Deniliyor ki; artışın nedeni evet oyu verecek 316 AKP milletvekiline, ‘Rahat olun, 2019’da yeriniz garanti’ mesajı için..

Deniliyor ki; 50 milletvekili artışı MHP için!..



Nasıl yani?

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Anayasa değişikliği kabul edilirse, 2019’da rejimle birlikte siyasal hayat da değişecek.. Partiler yakınlaşacak, seçim öncesi ittifaklar kurulacak.. Ortak listeler çıkacak..



Büyük ihtimalle anayasa değişikliğine evet diyen MHP seçime AKP’yle tek liste halinde girecek..



Daha doğrusu, MHP’li adaylar AKP listesinde yer alacak..



Deniliyor ki; milletvekilli sayısının 550’den 600’e çıkarılmasının nedeni bu..



MHP kontenjanı..