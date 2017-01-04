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Komiser yardımcısı feci şekilde can verdi

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Komiser yardımcısı feci şekilde can verdi
Bursa'da girdiği havuzda başına duvara çarpan 29 yaşındaki komiser yardımcısı hayatını kaybetti.
Komiser yardımcısı feci şekilde can verdi Komiser yardımcısı feci şekilde can verdi Komiser yardımcısı feci şekilde can verdi

 

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, başını girdiği site havuzunun duvarına çarpan komiser yardımcısı, hayatını kaybetti. 

Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli Komiser Yardımcısı Cenk Dorken (29), yüzmek için Osmangazi ilçesindeki bir sitenin havuzuna gitti.

SU ALTINDA İLERLERKEN...

Daldığı havuzda su altında ilerleyen Dorken, bir süre sonra havuzun bitimindeki duvara başını çarptı.

Dorken'in su üzerinde hareketsiz kalması üzerine, görevliler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dorken'in öldüğünü belirledi. 

Komiser Yardımcısı Dorken'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Evli olan Dorken'in 2010 yılından bu yana emniyette görev yaptığı öğrenildi. 

Dorken için Bursa Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlenecek.

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