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MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa etti

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MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa etti
Sabah saatlerinde kulislere düşen MHP Milletvekili Atila kaya ile ilgili istifa söylentileri doğru çıktı. MHP'de Atila Kaya, Başkanlığa tepki göstererek Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti. MHP'de şu ana kadarki hayırcı sayısı 7'ye yükseldi.
MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa etti MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa etti MHP Milletvekili Atila Kaya genel başkan yardımcılığından istifa etti

MHP'de Meclis'teki Başkanlık paketi bir istifa daha getirdi.

MHP'de Atila Kaya da Başkanlığa desteğe tepki göstererek Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Anayasa değişikliği oylamasında 'hayır' oyu vereceğini açıklayan MHP Milletvekili Atila Kaya, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.

MHP Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişiklik teklifine 'hayır' diyeceğini açıklayarak partideki görevinden istifa ettiği iddiası siyasi kulislerini hareketlendirmişti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın bu sabah hurriyet.com.tr'in sorusu üzerine "Şu ana kadar parti genel sekreterliğine gelmiş bir müracaat yok ama benim bildiğim kadarıyla kendisi bugün bir basın toplantısı yapacakmış" demişti. Kaya'nın önceki gün yapılan Başkanlık Divanı ve dün yapılan parti grup toplantısına katılmadığı belirtilirken, bugün de partideki makamına gitmediği öğrenilmişti. 

BAHÇELİ: BİR TEK 'EVET' OYUM VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise dünkü grup toplantısı sonrası basın mensuplarının MHP içindeki anayasa eleştirileriyle ilgili soruya şu yanıtı vermişti:

Normaldir. Milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyor. Biz de sizin aracılığınızla öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde anayasa değişikliklerinin gündeme geleceğini söylüyor. Tabii siyasi partiler grup kararı alma durumunda değildir. Yasa buna müsaade etmemektedir. Benim, Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen, Genel Kurul’a geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek ‘Evet’ oyum vardır. Onu da vereceğim. ‘Evet’ oyunu referandumda da tekrarlayacağım.

ATİLA KAYA'NIN İSTİFA AÇIKLAMASI

MHP'li Atila Kaya yaptığı yazılı açıklamada Devlet Bahçeli'nin anayasa değişikliği teklifine 'evet' oyu vereceğini açıklamasının ardından farklı tercihte bulunacakların bunu açıklamalarının ahlaki bir gereklilik haline geldiğini kaydetti. Kaya, ülkücülüğe olan inancı gereği, aklı ve vicdanının anayasa değişikliğine 'hayır' oyu vermesini emrettiğini belirterek, iki yüzlü davranamayacağını belirtti.

Kaya'nın açıklaması şöyle:

"Ülkemizin gündemine neden ve nasıl girdiği ile amacının ne olduğu halen belirsizliğini korumakta ve tartışılmakta olan kabul edilmesi halinde hükümet sistemini değiştirecek anayasa değişikliği teklifi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin tercihini ilan etmesinin ardından çalışma arkadaşlarından farklı tercihlerde bulunacak olanların da bu tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirmiştir.

Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır, dememi emrederken iki yüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum.
İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir. Saygılarımla.".

7'YE YÜKSELDİ

Atila Kaya'nın istifa edip oyunu açıklamasıyla, Meclis'te 40 Milletvekili bulunan MHP'de Başkanlığa hayır oyu kullanacağını açıklayan isim 7'ye yükselmiş oldu.

MHP'de daha önce Nuri Okutan, Ümit Özdağ, Seyfettin Yılmaz, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Kadir Koçdemir Başkanlığa hayır oyu kullanacaklarını açıklamışlardı.

 

 

 

 

 

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