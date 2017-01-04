İşkenceci gençlerden özür videosu

Kediyi bantlayan gençler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları videoyla özür diledi. Gençler yayınladıkları videoda "Yaptığımız büyük şerefsizlikti, gerizekalılıktı, herkesten özür dileriz" dediler.

Çanakkale’de bir kediyi koli bandıyla bantlayarak videosunu sosyal medyada paylaşan iki genç, yine sosyal medyada paylaştıkları bir videoyla pişman olduklarını söyleyerek özür diledi.

Çanakkale’de, yavru bir kediyi koli bandıyla bantlayıp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan 2 genç, hayvanseverleri ayaklandırmıştı. İhbarlar ve suç duyuruları üzerine gözaltına alınan 2 gence para cezası kesildi. Videoda bantla sarılan kedi ise alınarak sahiplendirildi. Yaşanan olay ve ardından gelen tepkiler üzerine A.E.A. ile U.G. adlı gençler, bir özür videosu yayınladı. Sosyal medya hesabından paylaşılan videoda kediyi bantlayan gençler, yaptıklarının cahillik olduğunu kabul edip pişman olduklarını belirterek herkesten özür diledi.



İşte o gençlerin pişmanlıklarını dile getirdiği o video



Bu da tepkiye neden olan kediyi bantlama videoları: