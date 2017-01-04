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Şam'da bir başka kriz! Susuzluk

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Şam'da bir başka kriz! Susuzluk
BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Suriye’nin başkenti Şam’da 5 milyondan fazla kişinin temiz suya ulaşamadığını bildirdi.
Şam'da bir başka kriz! Susuzluk Şam'da bir başka kriz! Susuzluk Şam'da bir başka kriz! Susuzluk

 

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında Suriye’deki duruma değindi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TEMİZ SUYA ULAŞAMIYOR

Suriye’nin başkenti Şam’da 5 milyondan fazla kişinin 22 Aralık’tan beri temiz suya direkt ulaşamadığını ifade eden Dujarric, su sağlama tesislerinin kasti olarak hedef alındığını dile getirdi.

KUYULARA SABOTAJ DÜZENLENİYOR

BM Sözcüsü, BM’nin adli tıp ve bu saldırıları gerçekleştirenleri belirlemek gibi bir yeteneğinin bulunmadığını kaydederek, belgelerin, bombardımanı ve kuyulara sabotaj düzenlendiğini gözler önüne serdiğini bildirdi.

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