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Ford'tan 1,6 milyar dolarlık iptal kararı

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Ford'tan 1,6 milyar dolarlık iptal kararı
ABD'nin en büyük ikinci otomotiv üreticisi Ford'un, Meksika'daki 1,6 milyar dolarlık yatırımını iptal etmeyi planladığı duyuruldu.
Ford'tan 1,6 milyar dolarlık iptal kararı Ford'tan 1,6 milyar dolarlık iptal kararı Ford'tan 1,6 milyar dolarlık iptal kararı

Ford Üst Yöneticisi (CEO) Mark Fields, bugün düzenlediği basın  toplantısında, Meksika'da yapacağı ve 1,6 milyar dolara mal olacak fabrikanın  iptal edilmesinin planlandığını açıkladı.

Fields, söz konusu plan yerine, Ford'un genel merkezinin de bulunduğu  ABD'nin Michigan eyaletinde şirketin 700 milyon dolarlık yatırım yapacağını ve  bunun 700 kişilik yeni istihdam yaratacağını bildirdi.

Ford'un "Focus" adlı otomobil modelini Meksika'da üretmeye devam  edeceğini kaydeden Fields, şirketin "Mustang" ve "Lincoln Continental"  araçlarıyla elektrikli otomobillerinin Michigan'da üretileceği bilgisini  paylaştı.

Açıklamanın ardından, Ford'un hisse başına değeri New York borsasında  yüzde 3,3 değer kazanırken, Meksika pesosu ABD dolarına karşı yüzde 0,8 değer  kaybetti.

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyası sırasında, Ford'un  ve diğer büyük Amerikalı şirketlerin ülke dışında üretim yapmasını sert bir dille  eleştirmiş ve bu firmaların ABD'ye geri dönerek yurt içinde istihdam yaratması  gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, bugün de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'nin  en büyük otomotiv üreticisi General Motors’un Meksika’daki üretim faaliyetlerini  eleştirmiş, “Ya ABD’de üretim yap ya da büyük bir sınır vergisi öde” ifadelerini  kullanmıştı.

Uzmanlar, Trump'ın ekonomi politikalarına işaret ederek, serbest  piyasaya yapmayı planladığı müdahalelerin uzun vadede Amerikan ekonomisini ve  piyasaları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Öte yandan, 20'nci yüzyıl başından itibaren ABD'nin otomotiv merkezi  olarak bilinen Michigan eyaletinde, 1970'lerden itibaren Amerikalı şirketlerin  üretimlerini ucuz iş gücü nedeniyle Meksika, Güney Amerika ve Asya'ya taşımasıyla  işsizlik artmaya başlamıştı. Michigan eyaletinin en büyük şehri olan Detroit,  2013'te iflasını açıklamıştı.

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