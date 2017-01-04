04 Ocak 2017 Çarşamba6 R.Ahir 1438
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  • Şüphesiz Allah, ağaç altında sana bîat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih (3) ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Fetih 18-19)
  • Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah’tan dünya ve âhiret için hàyır taleb eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).
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İnternet reklamlarına yeni dönem

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İnternet reklamlarına yeni dönem
İnternet reklamlarında tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik bir dizi düzenlemeye gidildi.
İnternet reklamlarına yeni dönem İnternet reklamlarına yeni dönem İnternet reklamlarına yeni dönem

Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin ulaşabileceği algısı oluşturulamayacak. Bu koşullarda elde edilen hızların, reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticari Reklam ve Haksız Ticari  Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğrudan karşılaştırmalı reklamlarda herhangi bir kişi veya  kurumun tanıklığına yer verilemeyecek.
 
Gıda reklamlarında sağlık beyanı kapsamına giren hususlar  karşılaştırmaya konu edilemeyecek.
 
Karşılaştırmalı reklamlarda, rakiplere ait isim, marka, logo veya  diğer ayırt edici şekil veya ifadelerle ticaret unvanı veya işletme adları, 1  Ocak 2018'den itibaren gereken koşulları sağlaması halinde kullanılabilecek.
 
Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin reklamlarda, test veya  laboratuvar koşullarında geçerli olan internet hızlarına, tüm tüketicilerin  ulaşabileceği algısı oluşturulamayacak. Bu koşullarda elde edilen hızların,  reklama konu edilmesi halinde, test veya laboratuvar koşullarında geçerli olduğu  bilgisi dış ses veya durağan yazı olarak ana vaatte belirtilecek.
 
İnternet hızının veya kapsama alanının belirtilmesi durumunda, vaat  edilen hızın veya kapsama alanının altyapı, coğrafi şartlar, şebeke yoğunluğu,  kullanılan cihaz, bina konumu gibi etkenlere bağlı olarak değişebileceği bilgisi  ortalama tüketicinin algılayabileceği süre ve biçimde verilecek.
 
Sunulan hizmette adil kullanım kotası, hız kotası ve benzeri  sınırlamaların bulunması durumunda bu husus açıkça belirtilecek.
 
Öte yandan, reklam verenler, ticari reklamlarında yer alan iddiaların  doğruluğunu ispatla yükümlü olacak.
 
Reklamı yapılan mal veya hizmetlerin satın alınması veya belli sayıda  kupon, etiket, kapak ve benzeri unsurların biriktirilmesi suretiyle piyango,  ikramiye çekilişi ya da bir yarışmaya katılma hakkı veren pazarlama tekniklerine  ilişkin de düzenlemeye gidildi. Bu tür kampanyalarda, promosyon süresinin  başlangıç ve bitiş tarihi ile malın teslimi veya hizmetin yerine getirilmesine  ilişkin koşullar ya da bu koşulların duyuruluş şekli açıklanacak.

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