Tüp almak artık eskisi gibi kolay olmayacak!

Terör örgütlerinin mutfak ve piknik tüplerini sıklıkla kullanması sebebiyle bu ürünlerin satışındaki tedbirlere yenileri eklendi.

Terör örgütleri, mutfak ve piknik tüplerini el yapımı patlayıcı imalinde yoğun olarak kullanıyor. Bu sebeple 12 kg'lık mutfak ve piknik tüplerin satış ve dağıtım sürecinin izlenmesi ve denetlenmesi için aldığı tedbirlere yenileri eklendi.

Tüplerin satış yerleri ve dağıtımına ilişkin yeni standartlar getirildi. Daha önce Başbakanlık kararı ile terörle mücadele kapsamında 12 kilogramlık mutfak tüpleri öncelikli olmak kaydıyla piknik tüp ve sanayi tüplerinin satış ve dağıtım süreci izlenmesi kararlaştırılmıştı.

KİMLİK BİLGİLERİ SAKLANIYOR

Mutfak tüplerinde seri numarası ve kare kod bulunması zorunluluğu da getirilirken, tüp satın alan kişinin kimlik ibrazı şartı da getirilmişti. Sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar 30 gün süreyle saklanacak.

Kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemeyecek.